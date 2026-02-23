iPhone 18 Pro Max lộ màu sắc mới

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các phiên bản iPhone Pro và Pro Max có tùy chọn màu sắc đỏ. Trước đây, màu đỏ chỉ xuất hiện giới hạn trên các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Apple đang thử nghiệm màu Deep Red trên iPhone 18 Pro Max (Ảnh: MacRumors).

Nguồn tin này cũng tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ duy trì hướng tiếp cận truyền thống hơn. Theo đó, những chiếc iPhone gập sẽ cung cấp các tùy chọn màu sắc cơ bản bao gồm đen và trắng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Nâng cấp đáng chú ý nhất đến từ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

Ngoài ra, camera trước nhiều khả năng sẽ được di chuyển sang phía bên trái. Tuy vậy, hiện chưa rõ tính năng Dynamic Island có tiếp tục được duy trì trên hai thiết bị này hay không.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.