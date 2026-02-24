Tham khảo tại các hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam, Galaxy S25 Ultra đang được chào bán với mức giá 26 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 2,5 triệu đồng so với tháng trước.

Giá Galaxy S25 Ultra chạm đáy trước ngày Galaxy S26 ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Thậm chí, khi tìm đến các đại lý có quy mô nhỏ hơn hoặc trên một số trang thương mại điện tử, người dùng có thể tiếp cận được mẫu máy này với mức giá 22,5-23 triệu đồng. Giá bán hiện tại thấp hơn 11,5 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt cách đây một năm.

Xét trong dải sản phẩm Galaxy S25, phiên bản Galaxy S25 Ultra đến nay vẫn là mẫu máy được người dùng chọn mua nhiều nhất. Đây được xem là thói quen mua sắm của phần đông người dùng tại Việt Nam khi lựa chọn smartphone cao cấp.

Hiện tại, Galaxy S25 Ultra cạnh tranh trực tiếp với đối thủ iPhone 17 Pro Max. Bên cạnh đó, thiết bị cũng đối đầu với hàng loạt sản phẩm Android cao cấp khác như Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X9 Pro hay vivo X300 Pro.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ công bố dòng sản phẩm Galaxy S26 tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam). Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 vẫn sẽ bao gồm 3 phiên bản Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra tương tự thế hệ tiền nhiệm.

Dự kiến, cả ba phiên bản Galaxy S26 sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm. Máy vẫn sẽ được hoàn thiện từ chất liệu kính nhám cao cấp cùng khung viền kim loại nhằm gia tăng độ bền cho sản phẩm.

Một số hình ảnh rò rỉ cho thấy hệ thống camera chính trên Galaxy S26 Ultra sẽ được thiết kế lại. Cụ thể, ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ đặt ở bên ngoài.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: AndroidSaudi).

Theo GSMArena, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho toàn bộ phiên bản bán ra tại các thị trường khác nhau. Trong khi đó, hai phiên bản Galaxy S26 và Galaxy S26+ sẽ tích hợp chip Exynos 2600 do Samsung phát triển.

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm.