Vì sao iPhone Air bị hoãn bán tại Trung Quốc?

Thị trường Trung Quốc, một trong những nơi đầu tiên mở cửa cho phép đặt trước loạt iPhone 17 và iPhone Air, vừa chứng kiến một diễn biến bất ngờ khi người dùng nhận được thông báo tạm hoãn bán ra iPhone Air ngay trước thời điểm mở bán chính thức.

Khi truy cập gian hàng đặt trước iPhone Air, người dùng Trung Quốc chỉ nhận được thông báo ngắn gọn: “Thông tin phát hành sản phẩm sẽ được cập nhật sau”.

iPhone Air chưa được bán ra tại thị trường Trung Quốc vì sản phẩm chỉ có eSIM, không có khay SIM vật lý (Ảnh: The Verge).

Mặc dù Apple chưa đưa ra lời giải thích chính thức, giới chuyên gia nhận định nguyên nhân chính nằm ở việc iPhone Air là mẫu smartphone chỉ sử dụng eSIM và không được trang bị khe cắm SIM vật lý.

Đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, với độ dày chỉ 5,6mm, buộc hãng phải loại bỏ khay SIM vật lý để tối ưu không gian cho viên pin dung lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt đối với các thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM. Các nhà mạng và nhà sản xuất smartphone muốn cung cấp eSIM hoặc các mẫu điện thoại không có khe SIM vật lý tại thị trường này đều phải có giấy phép đặc biệt từ chính phủ.

Giới chuyên gia nhận định, có vẻ như Apple vẫn chưa hoàn tất thủ tục xin giấy phép cần thiết, dẫn đến việc buộc phải tạm hoãn cho phép người dùng đặt trước sản phẩm. Apple không đưa ra bình luận chi tiết nhưng khẳng định sẽ nỗ lực để đưa thiết bị đến tay người dùng sớm nhất có thể.

Trung Quốc, với hơn 1 tỷ dân, là thị trường di động lớn và quan trọng bậc nhất thế giới. Apple từng giữ vị trí dẫn đầu trong một thời gian dài nhưng gần đây đã bị các hãng smartphone nội địa vượt qua. Theo Canalys, Huawei hiện là hãng smartphone chiếm thị phần lớn nhất tại Trung Quốc.

Việc ra mắt iPhone Air siêu mỏng được kỳ vọng sẽ giúp Apple cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các mẫu smartphone thiết kế mỏng, nhẹ của Trung Quốc, nhằm giành lại thị phần tại thị trường đầy tiềm năng này.