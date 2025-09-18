Apple nói gì về việc iOS 26 khiến iPhone cạn pin nhanh?

Apple đã chính thức phát hành nền tảng iOS 26 dành cho người dùng iPhone vào ngày 16/9 vừa qua, hỗ trợ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ 2 trở về sau.

iOS 26 mang ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới và nhiều thay đổi về giao diện ứng dụng, khiến không ít người dùng iPhone đã lập tức nâng cấp lên nền tảng mới ngay khi được phát hành.

Nền tảng iOS 26 mang ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới lên iPhone (Ảnh: Cnet).

Tuy nhiên, sau khi cập nhật iPhone lên nền tảng iOS 26, nhiều người đã gặp tình trạng pin trên thiết bị hết nhanh hơn bình thường.

Chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và trên diễn đàn hỗ trợ trực tuyến của Apple, nhiều người dùng cho biết sau khi nâng cấp lên iOS 26, iPhone của họ có thời gian sử dụng ngắn hơn trước đây dù đã sạc đầy pin. Một người dùng cho biết iPhone đã bị tụt mất 50% pin chỉ sau một tiếng rưỡi sử dụng bình thường.

“Sau khi nâng cấp lên iOS 26 mới nhất, chiếc iPhone của tôi đã tụt pin nhanh một cách không tưởng, khi mất đến 50% pin chỉ sau hơn một tiếng rưỡi sử dụng bình thường. Đây là điều chưa từng xảy ra với chiếc điện thoại này”, một người dùng mạng xã hội Reddit chia sẻ về tình trạng gặp phải.

Tuy nhiên, theo Apple, việc iPhone bị sụt giảm pin nhanh chóng sau các bản cập nhật phần mềm lớn là điều hoàn toàn bình thường và chỉ là “tác động tạm thời”.

Trong một thông báo trên trang web hỗ trợ của mình, Apple cho biết: “Ngay sau khi hoàn tất bản cập nhật, đặc biệt là bản phát hành chính, bạn có thể nhận thấy tác động tạm thời đến thời lượng pin và nhiệt độ thiết bị. Điều này là bình thường vì thiết bị của bạn cần thời gian để hoàn tất quá trình thiết lập ở chế độ nền, bao gồm việc lập chỉ mục dữ liệu và tệp cho quá trình tìm kiếm, tải xuống các nội dung mới và cập nhật ứng dụng.

Tùy thuộc vào cách sử dụng thiết bị của từng người dùng, một số người có thể nhận thấy tác động nhỏ đến hiệu suất và/hoặc thời lượng pin. Apple liên tục nỗ lực tối ưu hóa các tính năng này trong các bản cập nhật phần mềm để đảm bảo thời lượng pin dài và trải nghiệm người dùng mượt mà”.

Nói một cách ngắn gọn, iPhone của người dùng sau khi nâng cấp lên phiên bản iOS mới sẽ trải qua các quy trình thiết lập mới cho chính nền tảng và nhiều ứng dụng khác nhau, điều này sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng và khiến pin bị tụt nhanh.

Tình trạng này sẽ kết thúc sau khoảng một đến ba ngày, sau khi quá trình thiết lập hoàn tất.