iPhone màn hình gập lộ thông tin mới

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

iPhone màn hình gập sẽ tích hợp vân tay vào phím nguồn (Ảnh: MacRumors).

"Hiện tại, nhiều tin đồn cho rằng iPhone màn hình gập sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra. Dự kiến, Luxshare sẽ cung cấp mô-đun Touch ID ở nút nguồn cho iPhone màn hình gập", Kuo chia sẻ.

Theo DigiTimes, quá trình phát triển iPhone màn hình gập (iPhone Fold) đã bước đến giai đoạn chế tạo nguyên mẫu đầu tiên (Prototype 1). Đây là giai đoạn đầu tiên khi công ty tạo ra một thiết bị có đầy đủ chức năng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, Apple có thể hoàn tất quá trình thử nghiệm nguyên mẫu vào cuối năm 2025. Sau đó, sản phẩm sẽ bước đến giai đoạn Kiểm tra xác minh kỹ thuật (Engineering Verification Test - EVT).

Theo 9to5mac, giai đoạn hiện nay vẫn còn rất sớm. Sau khi thử nghiệm với nguyên mẫu đầu tiên, Apple sẽ tạo thêm 2 nguyên mẫu khác trước khi bước đến giai đoạn EVT. Điều này nhằm xác định thiết kế cuối cùng có thể đưa vào sản xuất.

Mỗi giai đoạn tạo nguyên mẫu kéo dài khoảng 2 tháng. Trong thời gian này, các đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple sẽ tiến hành thử nghiệm trước khi bàn giao việc lắp ráp cho những đơn vị như Foxconn và Pegatron. Những đối tác này sẽ xác nhận khả năng sản xuất và năng suất lắp ráp sản phẩm.

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

iPhone màn hình gập sẽ được Apple giới thiệu vào tháng 9/2026 (Ảnh: 9to5mac).

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị màn hình trong với kích thước 7,8 inch và màn hình ngoài kích thước 5,5 inch.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nếp gấp trên màn hình của máy gần như sẽ biến mất. Apple được cho là sẽ sử dụng một phần khung kim loại đặc biệt giúp phân tán lực ép khi màn hình uốn cong, từ đó giảm thiểu tác động gây ra nếp gấp.