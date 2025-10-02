Công nghệ ProMotion 120Hz trên iPhone 17 có ưu thế nào để “ăn đứt” Android?

ProMotion là công nghệ màn hình thích ứng, có khả năng tự động điều chỉnh tần số quét trong dải 10-120Hz. Nhờ vậy, iPhone vừa mang lại trải nghiệm mượt mà ở những tác vụ cần hiệu suất cao như chơi game, vừa tiết kiệm năng lượng khi người dùng chỉ lướt web hay đọc tin tức.

So với nhiều mẫu smartphone Android hiện nay cũng sở hữu màn hình 120Hz, điểm khác biệt của Apple nằm ở khả năng thay đổi linh hoạt tần số quét theo từng ngữ cảnh sử dụng, thay vì duy trì cố định.

Đây là yếu tố giúp ProMotion cân bằng được giữa trải nghiệm hình ảnh và thời lượng pin.

Bạn đọc có thể theo dõi thêm chi tiết trong video dưới đây: