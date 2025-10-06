AI lên ngôi nhưng trải nghiệm thực tế vẫn chưa theo kịp kỳ vọng

AI trên điện thoại ngày càng xuất hiện nhiều trong các tác vụ như chỉnh sửa ảnh, viết tin nhắn, tóm tắt văn bản hay hỗ trợ dịch ngôn ngữ. Các hãng như Google, Samsung, Apple đều tích hợp AI sâu hơn vào hệ điều hành và phần cứng.

Dù vậy, giữa làn sóng AI hóa rực đỏ, không ít người dùng vẫn tỏ ra thờ ơ. Nhiều tính năng được quảng bá như “cuộc cách mạng trải nghiệm” lại rơi vào cảnh ít người thực sự sử dụng.