Đọ camera Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Cuộc so sánh giữa Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max không chỉ nằm ở thông số megapixel hay khẩu độ ống kính, mà còn ở trải nghiệm chụp và quay trong thực tế.

Samsung tiếp tục nhấn mạnh lợi thế phần cứng, khả năng zoom và thuật toán AI, trong khi Apple tập trung vào màu sắc tự nhiên và chất lượng quay video ổn định. Sự khác biệt vì thế không hoàn toàn nằm ở những con số, mà ở cách mỗi hãng xử lý ánh sáng, chi tiết và dải tương phản trong các điều kiện khác nhau.

Vậy khi đặt lên bàn cân ở các tình huống như chụp thiếu sáng, zoom xa hay quay video, đâu là lựa chọn phù hợp hơn? Video dưới đây sẽ phân tích từng khía cạnh cụ thể, giúp người dùng có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định.