Danh tính “bóng hồng” đã ngoại tình với Bill Gates khiến hôn nhân đổ vỡ

Bill Gates lên tiếng thừa nhận ngoại tình

Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates bất ngờ thông báo ly hôn vào ngày 3/5/2021 và chính thức hoàn tất việc ly hôn vào 3 tháng sau đó.

Ban đầu, nhiều thông tin cho rằng sự xuất hiện của người thứ ba là nguyên do khiến cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của Bill Gates kết thúc, nhưng vị tỷ phú này đã phủ nhận và cho biết những bất đồng trong quan điểm đã khiến vợ chồng ông không thể tiếp tục chung đường.

Tuy nhiên, mới đây, Bill Gates đã gây sốc khi bất ngờ thừa nhận mình ngoại tình và lừa dối vợ cũ, không chỉ một lần, khi cả hai vẫn còn chung sống.

Theo đó, tại buổi họp toàn thể nhân viên của Quỹ Gates (trước đây là Quỹ Bill & Melinda Gates) - tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, được thành lập năm 2000 bởi Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates - vừa diễn ra, Bill Gates đã thừa nhận rằng ông đã có hai lần ngoại tình khi vẫn đang chung sống với vợ cũ, đồng thời cho biết đó là “những sai lầm lớn”.

Bill Gates trong một bức ảnh chụp chung với triệu phú nhiều tai tiếng Jeffrey Epstein vào năm 2011 (Ảnh: DOI).

Bill Gates cũng gửi lời xin lỗi đến các nhân viên vì mối liên hệ với triệu phú ấu dâm và đầy tai tiếng Jeffrey Epstein, khi tên của Bill Gates đã nhiều lần được nhắc đến trong “Hồ sơ Epstein”, tài liệu hơn 3,5 triệu trang vừa được công bố về những mối quan hệ của Jeffrey Epstein.

Theo “Hồ sơ Epstein”, Jeffrey Epstein đã gửi nhiều email cho Bill Gates vào năm 2013 và tự nhận mình là “cánh tay phải” của Bill Gates vì nhiều lần làm thay “những việc vi phạm đạo đức” cho Gates. Tuy nhiên, Bill Gates đã phủ nhận những tuyên bố của Epstein và cho rằng “đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật”.

“Tôi không làm gì bất hợp pháp và không chứng kiến bất cứ điều gì bất hợp pháp”, Bill Gates nói với các nhân viên của Quỹ Gates.

Gates thừa nhận rằng Epstein đã biết được hai cuộc ngoại tình của ông và lợi dụng điều đó. Tuy nhiên, Bill Gates khẳng định mình chưa bao giờ đến đảo riêng của Epstein, nhưng đã đi chung máy bay riêng và dành thời gian cùng Epstein ở Washington, New York, Đức và Pháp.

“Đó là một sai lầm lớn khi dành thời gian cho Epstein. Tôi xin lỗi những người khác đã bị cuốn vào chuyện này vì sai lầm mà tôi đã phạm phải”, Bill Gates chia sẻ.

Bill Gates đã ngoại tình với ai?

Tỷ phú Bill Gates chưa bao giờ công khai thông tin về người đã có mối quan hệ ngoài luồng với mình, nhưng theo thông tin trong cuốn sách "Tỷ phú, mọt sách, người cứu thế, vị vua: Bill Gates và Sứ mệnh định hình thế giới của chúng ta" về cuộc đời của Bill Gates, được viết bởi phóng viên Anupreeta Das của tờ báo New York Times, nhà sáng lập Microsoft đã từng ngoại tình với Mila Antonova vào năm 2010.

Bill Gates bị cáo buộc ngoại tình với Mila Antonova (phải), vào năm 2010. Jeffrey Epstein được cho là biết về mối quan hệ ngoài luồng này và tìm cách tống tiền Bill Gates (Ảnh: X).

Mila Antonova, quốc tịch Nga, là một vận động viên đánh bài Tây chuyên nghiệp. Cô sinh ra và tốt nghiệp đại học tại Nga, trước khi chuyển đến Mỹ làm việc trong lĩnh vực lập trình ở thành phố San Francisco.

Mila Antonova lần đầu gặp Bill Gates vào năm 2009, tại một giải đấu bài Tây chuyên nghiệp ở thủ đô Washington D.C. Vào thời điểm đó, Antonova mới chỉ ở độ tuổi 20 và cả hai đã bắt đầu mối quan hệ lén lút. Tuy nhiên, không rõ mối quan hệ ngoài luồng này kéo dài trong bao lâu.

Ngoài Mila Antonova, tờ báo USAToday dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết Bill Gates cũng có mối quan hệ ngoài luồng với một nữ chuyên gia vật lý hạt nhân người Nga làm việc tại Mỹ, nhưng danh tính không được tiết lộ.

Trước đó, vào năm 2008, một phát ngôn viên của Microsoft thừa nhận Bill Gates từng bị ban lãnh đạo của tập đoàn cảnh báo về những bức thư điện tử "không phù hợp" mà ông gửi cho các nhân viên nữ. Năm 2019, Microsoft đã phải mở một cuộc điều tra sau khi nhận được thư tố cáo Bill Gates ngoại tình với một nữ nhân viên của Microsoft trước đó 20 năm.

Trong quá trình điều tra, một số thành viên Hội đồng quản trị nhận thấy Bill Gates không còn phù hợp cho vị trí lãnh đạo Microsoft. Năm 2020, Gates đã hoàn toàn rút lui khỏi ban giám đốc Microsoft trước khi cuộc điều tra hoàn tất.

Đến năm 2021, Bill Gates đã lên tiếng thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với một nữ nhân viên Microsoft vào khoảng năm 2000. Tuy nhiên, Bill Gates không tiết lộ danh tính của người này. Đại diện của Bill Gates sau đó cho biết mối quan hệ tình cảm giữa 2 người đã kết thúc trong êm đẹp vào 20 năm trước.

Bill Gates đã nhiều lần ngoại tình khiến vợ cũ Melinda French tức giận

Trước khi Bill Gates công khai những mối quan hệ ngoài luồng của mình, vợ cũ của ông cũng đã biết về hành vi ngoại tình của chồng mình.

Anupreeta Das tiết lộ trong cuốn sách của mình rằng vào thời điểm Melinda quyết định ly hôn, bà đã "tức giận trong một thời gian dài vì bản chất của cuộc hôn nhân này là không bình đẳng".

Cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm của Bill Gates từng để lại nhiều ấn tượng đẹp, nhưng khi cặp đôi này ly hôn, những bí ẩn đằng sau đời sống gia đình của nhà sáng lập Microsoft mới được hé lộ (Ảnh: Getty).

Bà Melinda đã tức giận vì nhiều lần không chung thủy của Bill Gates, cũng như cách Gates đối xử thiếu tôn trọng với bà. Chẳng hạn, trong các cuộc họp tại quỹ từ thiện mang tên chung của 2 vợ chồng, Bill Gates đã từng nhiều lần cắt ngang bài phát biểu của Melinda một cách thô lỗ.

Ngược lại, không ít lần Melinda cũng đã cố gắng can ngăn Bill Gates nói dài dòng trong các cuộc họp, nhưng bị phớt lờ. Thậm chí, Bill Gates cũng từng công khai tuyên bố "khó chấp nhận lời khuyên của Melinda", dẫn đến không khí căng thẳng trong cuộc họp và khiến bà Melinda cảm thấy khó xử.

"Ngay cả khi đã kết hôn, Bill Gates vẫn thường xuyên tán tỉnh và theo đuổi những phụ nữ khác. Ông có những hành động tiếp cận như mời nhân viên Microsoft đi ăn tối, dù ông đang là chủ tịch công ty", nội dung cuốn sách của Anupreeta Das tiết lộ.

"Bill Gates tán tỉnh một số thực tập sinh tại quỹ từ thiện mang tên mình, đặt họ vào tình thế khó xử khi phải cân nhắc giữa triển vọng nghề nghiệp và không muốn bị sếp tán tỉnh", cuốn sách viết.

Bill Gates đang hạnh phúc bên bạn gái hiện tại, Paula Hurd (Ảnh: BI).

Các cựu nhân viên làm việc cùng Bill Gates tiết lộ với Anupreeta Das rằng "Bill Gates tán tỉnh khá vụng về. Ông không săn đuổi phụ nữ vì nhu cầu tình dục, mà chỉ muốn cảm giác được quyến rũ, tôn trọng và đơn giản chỉ là vui vẻ".

Nội dung sách của Anupreeta Das cho biết vợ chồng Bill Gates đã trải qua tư vấn hôn nhân lần đầu tiên vào đầu những năm 2000, sau khi Melinda sinh con gái út, Phoebe. Tuy nhiên, Bill Gates vẫn cho rằng hành động của mình sẽ không gây ra hậu quả và không muốn thay đổi cách cư xử.

Cuối cùng, mối quan hệ giữa Bill Gates và vợ đã không thể hàn gắn khiến cả 2 đi đến quyết định ly hôn vào năm 2021.