Đọ cấu hình iPhone 17 Pro Max với Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 15 Ultra

Tại sự kiện đặc biệt vừa diễn ra vào rạng sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam), Samsung đã chính thức trình làng bộ 3 Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Các sản phẩm có những sự thay đổi nhẹ trong thiết kế và nâng cấp về cấu hình, bao gồm chip xử lý phiên bản mới, công suất sạc nhanh và dung lượng pin cao hơn (đối với Galaxy S26).

Vậy cấu hình của loạt Galaxy S26 sẽ như thế nào khi so với các mẫu smartphone cao cấp khác hiện được bán trên thị trường? Bài viết so sánh sơ bộ dưới đây về cấu hình của các biến thể Galaxy S26 với các mẫu smartphone cùng phân khúc và giá tiền sẽ cho bạn câu trả lời.

So sánh cấu hình Galaxy S26 Ultra với loạt smartphone cao cấp màn hình lớn

Samsung Galaxy S26 Ultra sẽ cạnh tranh với các mẫu smartphone cao cấp màn hình kích thước lớn hiện có trên thị trường, có thể kể đến iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra hay Sony Xperia 1 VII.

Dưới đây là bảng so sánh cấu hình giữa các mẫu smartphone cao cấp màn hình lớn nổi bật nhất hiện nay.

So sánh cấu hình bộ đôi Galaxy S26 và S26+ với bộ đôi iPhone 17, 17 Pro

Trong khi Galaxy S26 Ultra có thể cạnh tranh với iPhone 17 Pro Max trên phân khúc smartphone cao cấp màn hình lớn, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ lại được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bộ đôi iPhone 17 và 17 Pro ở phân khúc thấp hơn đôi chút.

Nếu đang phân vân lựa chọn giữa một trong các sản phẩm này, bảng so sánh cấu hình sơ bộ dưới đây sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về từng sản phẩm.