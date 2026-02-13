iPhone Air, Galaxy Z Fold và loạt điện thoại cao cấp giảm giá mạnh cận Tết

Vào thời điểm cận Tết, nhiều người thường có nhu cầu mua hoặc đổi mới smartphone. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hệ thống bán lẻ điện thoại di động cũng giảm mạnh giá các sản phẩm của mình, trong đó có nhiều mẫu smartphone cao cấp.

Dưới đây là một số mẫu điện thoại cao cấp đang được giảm giá và còn được tặng kèm quà lì xì khi mua ở thời điểm này. Bạn có thể tận dụng cơ hội để tìm mua những smartphone cao cấp mà mình yêu thích với mức giá ưu đãi.

iPhone Air - Mức giảm từ 7 đến 8 triệu đồng

iPhone Air là phiên bản iPhone đang có mức giảm giá mạnh nhất hiện nay, với mức giảm từ 7 đến 8 triệu đồng. Sở dĩ iPhone Air có mức giảm giá cao như vậy do doanh số của sản phẩm không đáp ứng được kỳ vọng.

Hiện tại, iPhone Air tùy chọn bộ nhớ 256GB đang có mức giảm 7 triệu đồng, từ 31,99 triệu đồng xuống còn 24,99 triệu đồng. Tùy chọn iPhone Air bộ nhớ 512GB và 1TB có được giảm lần lượt 7,5 và 8 triệu đồng, xuống còn 30,99 triệu đồng và 36,99 triệu đồng.

Dù có mức giảm giá lớn, iPhone Air vẫn là một sản phẩm kén người dùng tại Việt Nam, do chiếc smartphone này chỉ có ưu điểm thiết kế mỏng, nhẹ, nhưng lại cắt giảm đi nhiều tính năng như chỉ có một camera ở mặt lưng, giảm số loa ngoài, pin dung lượng thấp, giá cao…

Loạt iPhone 16 - Mức giảm từ 2 đến 5 triệu đồng

Dù đã ra mắt từ năm 2024, loạt iPhone 16 vẫn được nhiều người dùng tại Việt Nam yêu thích. Loạt iPhone 16 hiện được giảm giá trong những ngày cận Tết Nguyên đán, với mức giảm từ 2 đến 5 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max đang có mức giảm 2,5 triệu đồng cho tất cả các tùy chọn bộ nhớ, xuống mức khởi điểm 31,59 triệu đồng. iPhone 16 Pro bộ nhớ 1TB đang có mức giảm 3 triệu đồng, xuống còn 39,99 triệu đồng so với mức giá gốc 42,99 triệu đồng.

Mức giảm cao nhất của loạt iPhone 16 thuộc về phiên bản iPhone 16 bộ nhớ 512GB, với mức giảm 5 triệu đồng, đưa giá sản phẩm xuống còn 26,99 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của iPhone 16, 16 Plus và 16 Pro cũng đang có mức giảm từ 2 đến 4 triệu đồng.

Đây là đợt giảm giá mạnh nhất của loạt iPhone 16 tại thị trường Việt Nam kể từ thời điểm sản phẩm chính thức được bán ra.

Galaxy Z Fold7 - Mức giảm từ 5 đến 7,5 triệu đồng

Chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới nhất của Samsung đang có mức giảm giá mạnh dịp cận Tết, với mức giảm 7 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và 5 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 512GB.

Cụ thể, Galaxy Z Fold7 bộ nhớ 256GB và 512GB đang có mức giá lần lượt 39,49 và 45,99 triệu đồng.

Chiếc smartphone gập cánh bướm của Samsung được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, được Qualcomm hợp tác với Samsung để tối ưu cho sản phẩm, đi kèm bộ nhớ RAM 12GB. Pin trên Galaxy Z Fold7 ở mức 4.400mAh, kèm công suất sạc 25W.

Mặt sau của Galaxy Z Fold7 là cụm 3 camera, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera tele 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x.

Galaxy Z Flip7 - Giảm từ 4 đến 5 triệu đồng

Chiếc smartphone gập vỏ sò thế hệ mới của Samsung cũng đang được giảm giá đáng kể trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán.

Sản phẩm đang có mức giảm 5 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB, xuống còn 23,99 triệu đồng. Trong khi đó, tùy chọn bộ nhớ 512GB cũng được giảm 4 triệu đồng, xuống mức 28,99 triệu đồng.

Với kiểu thiết kế gập vỏ sò, Galaxy Z Flip7 là mẫu smartphone phù hợp với phái đẹp hoặc những ai yêu thích smartphone nhỏ gọn, nhưng vẫn có thể mở rộng màn hình để sử dụng khi cần.

Sản phẩm sử dụng chip Exynos 2500 do Samsung tự phát triển, bộ nhớ RAM 12GB, cụm camera kép độ phân giải lần lượt 50 megapixel và 12 megapixel, cùng thỏi pin dung lượng 4.300mAh.

Galaxy Z Flip7 nổi bật với màn hình phụ thiết kế kiểu tràn viền, kích thước 4,1 inch ở bên ngoài. Khi mở rộng, sản phẩm có màn hình chính kích thước 6,9 inch.

Loạt Galaxy S25 - Mức giảm giá từ 3 đến 12 triệu

Samsung dự kiến sẽ tung ra loạt Galaxy S26 mới nhất tại sự kiện đặc biệt ngày 26/2 tới đây, do vậy đây là thời điểm hãng bắt đầu giảm mạnh giá bán loạt Galaxy S25 để mở đường đón sản phẩm mới.

Trong đó Galaxy S25 Ultra đang có mức giảm mạnh từ 6 đến 7 triệu đồng, tương ứng với mức giá 27,3 triệu đồng cho bộ nhớ 256GB và 30,1 triệu đồng cho tùy chọn 512GB.

Phiên bản Galaxy S25+ đang được giảm 3,8 triệu đồng cho tất cả các tùy chọn bộ nhớ. Galaxy S25 cũng có mức giảm từ 4 đến 5 triệu đồng. Hiện Galaxy S25 được bán với mức giá 17,59 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và 22,29 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 512GB.

Giống như iPhone Air, chiếc điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge cũng đang được Samsung giảm giá mạnh. Cụ thể, Galaxy S25 Edge bộ nhớ 256GB được giảm đến 12 triệu đồng, xuống còn 17,99 triệu đồng.

OPPO Find X8 Pro 5G - Giảm 3 triệu đồng

Find X8 Pro 5G, một trong những chiếc điện thoại cao cấp nhất của OPPO tại thị trường Việt Nam, đang có mức giảm giá 3 triệu, xuống còn 26,45 triệu đồng.

Sản phẩm được trang bị màn hình 6,78 inch, độ phân giải 1,5K+, tần số quét 120Hz. Bên trong là chip Dimensity 9400 của MediaTek, đi kèm bộ nhớ RAM 16GB, bộ nhớ lưu trữ 512GB.

Mặt sau sản phẩm là cụm 4 ống kính, với camera chính 50 megapixel. Sản phẩm có pin dung lượng 5.910mAh, sạc nhanh 80W.

vivo X300 Pro 5G - Giảm giá 3 triệu đồng

Chiếc điện thoại cao cấp nhất của vivo cũng đang được giảm 3 triệu tại Việt Nam dịp cận Tết, từ 34,99 triệu đồng xuống còn 31,99 triệu đồng.

Sản phẩm nổi bật với thỏi pin 6.510mAh, sạc nhanh công suất 90W. Các thông số cấu hình ấn tượng, bao gồm màn hình 6,78 inch, độ phân giải 1,5K+, tần số quét 120Hz, chip xử lý MediaTek Dimensity 9500, bộ nhớ RAM 16GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 512GB. Mặt sau của sản phẩm là cụm 3 camera, với camera chính 200 megapixel.

Motorola Razr 60 5G - Giảm giá 3 triệu đồng

Chiếc điện thoại màn hình gập vỏ sò Razr 60 là một trong những sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Motorola tại thị trường Việt Nam. Hiện sản phẩm được giảm 3 triệu, xuống mức 16,99 triệu đồng, tương đương nhiều mẫu điện thoại cận cao cấp.

Razr 60 có màn hình phụ thiết kế tràn viền 3,6 inch ở bên ngoài, khi mở rộng sẽ có màn hình 6,9 inch. Sản phẩm sử dụng chip Dimensity 7400X của MediaTek, bộ nhớ RAM 8GB, kèm bộ nhớ lưu trữ 256GB, cụm camera kép với camera chính 50 megapixel.

Sản phẩm có pin dung lượng 4.500mAh, công suất sạc 33W.