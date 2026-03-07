7 mẹo tiết kiệm pin người dùng iPhone nhất định phải biết

Không ít người cho rằng pin xuống nhanh là do máy cũ hoặc chai pin. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cài đặt mặc định và thói quen sử dụng hằng ngày mới là nguyên nhân khiến thiết bị tiêu tốn năng lượng nhiều hơn cần thiết.

Từ cách quản lý ứng dụng chạy nền, chế độ hiển thị màn hình, hiệu ứng chuyển động cho đến một số tính năng hệ thống ít được chú ý, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng pin.

Việc điều chỉnh lại những thiết lập này không làm thay đổi trải nghiệm quá nhiều, nhưng có thể giúp cải thiện thời gian sử dụng rõ rệt, đặc biệt trong những ngày phải di chuyển hoặc làm việc liên tục.

Video dưới đây tổng hợp 7 mẹo đơn giản, dễ thực hiện để tối ưu pin iPhone.