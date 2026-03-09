MacBook Neo giá rẻ chỉ là bước đệm cho siêu phẩm nghìn đô sắp tới của Apple

Sự xuất hiện của MacBook Neo vào đầu tháng 3/2026 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Apple. Với mức giá khởi điểm chỉ 599 USD (khoảng 16,5 triệu đồng), đây là chiếc laptop dễ tiếp cận nhất mà Apple từng sản xuất.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích Mark Gurman của Bloomberg, đừng để mức giá bình dân đó đánh lừa. Apple không hề thay đổi triết lý kinh doanh; thực tế, họ đang chuẩn bị một cuộc tổng tiến công vào phân khúc siêu cao cấp với danh mục sản phẩm "Ultra" đầy tham vọng.

MacBook Neo (Ảnh: Gizmochina).

MacBook Neo: Chiêu bài mở rộng thị phần khôn ngoan

Sự thành công của MacBook Neo đến từ việc Apple đã làm chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng và công nghệ silicon của mình. Việc sử dụng chip A18 Pro (vốn dùng trên iPhone 16 Pro) cho một chiếc máy tính xách tay không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn mang lại hiệu năng AI đáng kinh ngạc trong tầm giá. Với mức chiết khấu lên tới 45% so với dòng MacBook Air, Apple đang nỗ lực lôi kéo một lượng lớn khách hàng mới vào hệ sinh thái của mình.

Thế nhưng, MacBook Neo chỉ đóng vai trò là "mỏ neo" để giữ chân người dùng. Lợi nhuận thực sự và tham vọng công nghệ của gã khổng lồ Cupertino vẫn nằm ở những thiết bị xa xỉ hơn, nơi nhãn hiệu "Ultra" sắp sửa thống trị.

iPhone Fold (Ảnh: Wccftech).

iPhone Fold và MacBook Ultra: Những biểu tượng mới của sự xa xỉ

Tâm điểm của chiến lược "Ultra" chính là iPhone Fold. Dự kiến trình làng vào mùa thu năm nay, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple được dự báo sẽ có mức giá không dưới 2.000 USD.

Để xứng tầm với mức giá này, Apple đã trang bị những công nghệ tiên phong như bộ lọc màu trên lớp đóng gói (COE) và bản lề cơ khí thế hệ mới giúp màn hình phẳng tuyệt đối, xóa tan nỗi lo về nếp gấp thường thấy trên các dòng điện thoại gập hiện nay.

Không dừng lại ở điện thoại, dòng máy tính xách tay chuyên nghiệp cũng chuẩn bị đón nhận một "thành viên" mới. Các nguồn tin cho biết một phiên bản MacBook Pro với màn hình OLED cảm ứng đang được phát triển.

Thay vì chỉ là bản nâng cấp thông thường, thiết bị này có thể mang tên gọi MacBook Ultra, đi kèm mức giá tăng thêm ít nhất 20% so với thế hệ chạy chip M5 hiện tại. Đây sẽ là bước đi táo bạo, xóa bỏ ranh giới giữa iPad và Mac mà Apple đã duy trì suốt nhiều thập kỷ.

MacBook Neo không phải là một bước ngoặt trong triết lý tổng thể của Apple (Ảnh: Wccftech).

Hệ sinh thái thiết bị đeo AI tích hợp camera

Một bất ngờ khác nằm ở dòng tai nghe phổ biến nhất thế giới. AirPods Pro thế hệ tiếp theo được cho là sẽ tích hợp camera hồng ngoại siêu nhỏ. Không phải để chụp ảnh, hệ thống camera này đóng vai trò là "đôi mắt" cho Siri, cho phép trợ lý ảo này nhìn thấy môi trường xung quanh người dùng để cung cấp các thông tin AI theo thời gian thực (Visual Intelligence).

Mẫu tai nghe này sẽ cùng với kính thông minh và phụ kiện đeo AI tạo thành bộ ba thiết bị hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, giúp Apple đối đầu trực diện với những bước tiến sớm của Meta trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh. Việc tích hợp công nghệ phức tạp vào một thiết bị nhỏ như AirPods một lần nữa khẳng định vị thế "Ultra" mà Apple đang hướng tới: đắt hơn nhưng thông minh và độc bản hơn.

Studio Display XDR: Lời khẳng định cho màn hình chuyên nghiệp

Ngay trong tuần này, Apple đã âm thầm ra mắt Studio Display XDR - mẫu màn hình thay thế cho dòng Pro Display XDR cũ. Dù không mang tên Ultra, nhưng với độ sáng 2.000 nits, công nghệ Mini-LED và tần số quét 120Hz, đây rõ ràng là một thiết bị dành riêng cho những chuyên gia hàng đầu. Với mức giá 3.299 USD, Studio Display XDR là minh chứng sống động nhất cho việc Apple sẵn sàng đẩy giới hạn công nghệ lên mức cao nhất, bất kể giá thành.

Có thể thấy, chiến lược của Apple trong năm 2026 rất rõ ràng: Dùng MacBook Neo để bành trướng thị phần, nhưng dùng các sản phẩm "Ultra" để định nghĩa lại sự sang trọng và dẫn dắt xu hướng công nghệ. Với Apple, tương lai không chỉ nằm ở việc làm cho công nghệ rẻ hơn, mà là làm cho những trải nghiệm cao cấp nhất trở nên không thể thay thế.