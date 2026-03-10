iPhone 15 tăng giá, đắt hơn cả iPhone 17e

Trong những tháng gần đây, giá iPhone 15 liên tục được các đại lý điều chỉnh tăng. Thậm chí, mức giá hiện tại của iPhone 15 còn cao hơn so với giá bán của một sản phẩm vừa ra mắt là iPhone 17e.

Giá iPhone 15 liên tục tăng trong vài tháng qua (Ảnh: Phone Arena).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một số đại lý cho biết từ cuối năm 2025, hãng đã có nhiều thay đổi về chính sách giá và chương trình bán hàng đối với dòng sản phẩm iPhone 15. Bên cạnh đó, những biến động về tỷ giá USD và nguồn cung hàng hóa cũng góp phần khiến giá iPhone 15 tăng cao.

Sau khi công bố dòng sản phẩm iPhone 17 vào tháng 9/2025, Apple đã âm thầm khai tử hàng loạt sản phẩm đời cũ, trong đó có bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Bất chấp điều này, doanh số của hai thiết bị vẫn liên tục tăng trưởng.

Nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus hiện nằm trong nhóm sản phẩm được người dùng ưa chuộng trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Thậm chí, doanh số của iPhone 15 còn vượt trội hơn "gà nhà" là mẫu iPhone 16e. iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép.

Trong khi đó, iPhone 16e sở hữu chip A18 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Dù là một sản phẩm đời cũ, iPhone 15 lại được người dùng Việt ưa chuộng hơn.

iPhone 15 vẫn được nhiều người dùng Việt ưa chuộng nhờ thiết kế mới mẻ (Ảnh: Phone Arena).

Đến nay, nguồn cung iPhone 15 và iPhone 15 Plus tại thị trường Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Tuy vậy, do Apple đã khai tử hai dòng sản phẩm này nên các lựa chọn phiên bản màu sắc không còn đa dạng như trước.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone 15 là thiết bị dẫn đầu trong danh sách những mẫu điện thoại thông minh bán chạy nhất trên thế giới trong năm 2024. Gần một nửa doanh số của mẫu máy này đến từ thị trường Mỹ và Trung Quốc.