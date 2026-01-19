Phím tắt iPhone có thể âm thầm cầu cứu chỉ bằng một câu nói

Ít người biết rằng, thông qua một phím tắt được thiết lập sẵn, iPhone có thể thực hiện nhiều thao tác khẩn cấp cùng lúc chỉ bằng một câu lệnh Siri. Tính năng này cho phép thiết bị gửi vị trí thời gian thực đến người thân đáng tin cậy, đồng thời ghi âm hoặc quay video để lưu lại những gì đang xảy ra.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình có thể diễn ra một cách kín đáo, phù hợp trong những tình huống người dùng không tiện thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách thiết lập phím tắt khẩn cấp này từng bước, cùng những lưu ý quan trọng để sử dụng hiệu quả khi cần thiết.