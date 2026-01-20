Liên tục giảm giá, hai mẫu iPhone này vẫn kén khách tại Việt Nam

Mỗi dịp iPhone mới lên kệ, người dùng tại Việt Nam lại xếp hàng dài để chờ đợi mua máy. Thậm chí, một số sản phẩm còn bị "thổi giá" lên cao hơn mức giá niêm yết từ hãng.

Doanh số của iPhone 16e còn kém hơn một số mẫu máy đời cũ như iPhone 15 (Ảnh: Thế Anh).

Tuy vậy, không phải thiết bị nào của Apple cũng được người tiêu dùng tại Việt Nam đón nhận. Gần đây nhất, bộ đôi iPhone 16e và iPhone Air liên tục được điều chỉnh giảm giá nhưng vẫn không tạo ra sức hút với thị trường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một số hệ thống ủy quyền của Apple cho biết có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho hai dòng máy này khó bán tại Việt Nam.

"Với iPhone 16e, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến doanh số nằm ở thiết kế. Sản phẩm này chưa chạm đúng thị hiếu của người tiêu dùng Việt, nơi phần đông khách hàng ưu tiên camera và điện thoại màn hình lớn", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.

Thậm chí, một số dòng sản phẩm đời cũ như iPhone 14 và iPhone 15 còn ghi nhận doanh số bán ra tốt hơn so với iPhone 16e. Hiện tại, iPhone 16e được các đại lý chào bán với mức giá 14,7 triệu đồng cho phiên bản 128GB, thấp hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngược lại, rào cản của iPhone Air không nằm ở thiết kế. Nhiều ý kiến cho rằng giá bán niêm yết của sản phẩm này quá cao, trong khi người dùng vẫn phải đánh đổi trải nghiệm về camera và thời lượng pin.

Đây cũng là lý do khiến các đại lý đồng loạt điều chỉnh giảm giá đối với iPhone Air trong thời gian qua. iPhone Air hiện được chào bán với mức giá 25,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 6,2 triệu đồng chỉ sau 4 tháng lên kệ.

iPhone Air giảm giá mạnh chỉ sau vài tháng lên kệ (Ảnh: GSMArena).

Nếu chịu khó “săn sale” trên các sàn thương mại điện tử, người dùng còn có thể mua được iPhone Air với giá 23 triệu đồng. Giá bán hiện tại của iPhone Air thậm chí còn rẻ hơn cả iPhone 17, vốn được định vị ở phân khúc thấp hơn.

Theo nhận định từ đại diện Di Động Mỹ, thị trường Việt Nam có xu hướng chọn mua iPhone tương đối khác biệt so với các thị trường trên thế giới.

"Khi mua iPhone, khách hàng Việt rất "dễ tính" với những sản phẩm cao cấp. Đây cũng là lý do iPhone Pro Max luôn bán chạy, thậm chí là cháy hàng mỗi dịp mở bán.

Những chiếc iPhone thuộc phân khúc trung cấp thường khó bán vì có nhiều cắt giảm, khiến người dùng dễ tìm đến các lựa chọn thay thế. Tình trạng này không chỉ diễn ra với iPhone 16e hay iPhone Air. Trước đây, iPhone 5C hay iPhone SE cũng kén khách vì không phù hợp thị hiếu của người Việt", đại diện Di Động Mỹ nói thêm.