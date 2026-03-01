Mẹo tìm lại điện thoại bị mất chỉ với một chiếc máy khác

Không phải ai cũng biết rằng Android và iOS đều tích hợp sẵn công cụ hỗ trợ tìm thiết bị từ xa. Chỉ cần đăng nhập đúng tài khoản Google hoặc iCloud trên một thiết bị khác, vị trí máy sẽ hiển thị trên bản đồ.

Ngoài việc định vị, người dùng còn có thể khóa máy hoặc xóa dữ liệu từ xa để bảo vệ thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ tìm hiểu các tính năng này sau khi gặp sự cố. Video dưới đây hướng dẫn cách kích hoạt và sử dụng chi tiết để bạn chủ động trong trường hợp khẩn cấp.