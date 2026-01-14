Những làn sóng mới đang định hình smartphone Việt Nam năm 2026

Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề của thị trường smartphone Việt Nam khi nhu cầu mua sắm dần phục hồi sau thời gian thắt chặt chi tiêu.

Người dùng không còn chạy theo số lượng hay cấu hình cao nhất, mà chú trọng nhiều hơn tới trải nghiệm tổng thể.

Trong video này, reviewer công nghệ Khôi Ngọng sẽ phân tích toàn cảnh thị trường smartphone Việt Nam năm 2025, chỉ ra những thiết bị nổi bật theo từng nhu cầu cụ thể và bàn luận về các xu hướng được dự báo sẽ tác động trực tiếp tới lựa chọn của người dùng trong năm 2026.