iPhone 17e giảm giá dù chưa lên kệ tại Việt Nam

Tối 2/3, Apple đã công bố dòng sản phẩm iPhone 17e. Đây hiện là mẫu máy có giá bán thấp nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Theo kế hoạch, iPhone 17e sẽ chính thức lên kệ từ ngày 11/3.

iPhone 17e giảm giá dù chưa lên kệ (Ảnh chụp màn hình).

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17e cung cấp 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và hồng phai. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 18 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB.

Dù chưa lên kệ, sản phẩm này đã được một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) điều chỉnh giảm giá. Cụ thể, iPhone 17e phiên bản 256GB giảm 500.000 đồng, xuống mức giá 17,5 triệu đồng. Phiên bản 512GB cũng được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng, còn 23,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây là ưu đãi do các hệ thống chủ động triển khai nhằm kích cầu doanh số bán hàng. Vì thế, mức giá sản phẩm có thể sẽ chênh lệch tùy theo chương trình ưu đãi tại mỗi đại lý.

So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình so với bản tiền nhiệm (Ảnh: PCMag).

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Máy vẫn chỉ hỗ trợ một camera chính có độ phân giải 48MP. iPhone 17e hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, có thể đạt 50% pin trong khoảng 30 phút. Sản phẩm này cũng được trang bị công nghệ sạc không dây MagSafe.

Bên cạnh việc giới thiệu iPhone 17e, Apple cũng âm thầm gỡ bỏ mẫu iPhone 16e khỏi cửa hàng trực tuyến của hãng tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là một động thái quen thuộc của Apple nhằm làm gọn gàng dải sản phẩm, giúp người dùng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.