Clip “tai nạn đáng sợ khi đi thang máy” nổi bật tuần qua

Khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng vì sự cố thang máy

Camera giám sát bên trong thang máy của một chung cư ở thành phố Valsad (Ấn Độ) đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một người đàn ông suýt mất mạng vì sự cố của thang máy.

Theo đó, khi thang máy xuống tầng một, người đàn ông vừa bước chân ra ngoài thì thang đột ngột đi lên với tốc độ cao dù cửa chưa đóng hẳn. Tình huống bất ngờ suýt khiến người đàn ông bị kẹp vào sàn thang máy, có thể dẫn đến tử vong.

May mắn, người đàn ông đã ngã ra phía ngoài thang máy và bị va đầu vào khung cửa. Người này được đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Ban quản lý của chung cư đã cho dừng hoạt động của thang máy để kiểm tra lỗi kỹ thuật. Nguyên do của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Khoảnh khắc người đàn ông suýt mất mạng vì sự cố thang máy (Video: NDTV).

Du khách tại Dubai hốt hoảng khi nghe thấy tiếng đại bác

Các du khách nước ngoài tại một khách sạn ở Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) trong khi đang chuẩn bị bữa ăn sáng đã hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy khi nghe thấy tiếng súng đại bác.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh tình hình giao tranh tại khu vực Trung Đông đang rất căng thẳng, khiến nhiều người tưởng rằng âm thanh từ tiếng nổ do tên lửa của Iran phóng tới.

Tuy nhiên, khi được các nhân viên của khách sạn trấn an rằng âm thanh đó là tiếng súng bắn đại bác để chào mừng tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, các du khách mới có thể an tâm tiếp tục bữa ăn của mình.

Du khách tại Dubai hốt hoảng khi nghe thấy tiếng đại bác (Video: X).

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên cây sưa trắng “gây sốt” mạng xã hội

Một hình ảnh được ghi lại ven đường, cho thấy lá cờ Tổ quốc tung bay phía trên một cây sưa trắng mọc đầy hoa, đã “gây sốt” sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên cây sưa trắng “gây sốt” mạng xã hội (Video: TikTok).

Nỗi khổ của các du khách khi tham quan Vạn Lý Trường Thành vào mùa đông

Vạn Lý Trường Thành là điểm tham quan nổi tiếng tại Trung Quốc mà bất cứ du khách nào cũng muốn đặt chân đến. Tuy nhiên, nếu đến tham quan Trường Thành vào mùa đông, nhiều người sẽ phải vất vả khi di chuyển do tuyết rơi dày khiến Trường Thành trở nên vô cùng trơn trượt.

Nỗi khổ của các du khách khi tham quan Vạn Lý Trường Thành vào mùa đông (Video: Douyin).

Phi công điều khiển máy bay đáp xuống đoàn tàu đang chạy ở tốc độ 120km/h

Phi công lái máy bay trình diễn Dario Costa (quốc tịch Ý) đã điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ Zivko Edge 540 đáp xuống nóc của một đoàn tàu đang di chuyển ở tốc độ 120km/h, trước khi điều khiển máy bay cất cánh trở lại.

Màn trình diễn được thực hiện tại tỉnh Afyonkarahisar, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên có một phi công thực hiện thành công màn trình diễn mạo hiểm này.

Sự phức tạp của màn trình diễn nằm ở chỗ phi công Costa đã phải “hạ cánh mù”, khi không thể quan sát được vị trí đáp ở những giây cuối cùng. Ngoài ra, nhiễu loạn không khí do đoàn tàu đang di chuyển ở tốc độ cao cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc giữ ổn định cho máy bay.

Phi công điều khiển máy bay đáp xuống đoàn tàu đang chạy ở tốc độ 120km/h (Video: Redbull).

Tai nạn bất ngờ trong màn trình diễn mô tô mạo hiểm

Các khán giả khi đang xem màn trình diễn mô tô bay mạo hiểm trong rạp xiếc ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bị giật mình khi một sự cố bất ngờ xảy ra.

Theo đó, một trong những diễn viên xiếc đã có tình huống tiếp đất không tốt sau khi thực hiện động tác mạo hiểm, khiến người này bị ngã từ trên cao xuống nền sân khấu cứng. Buổi biểu diễn đã lập tức dừng lại để các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe của nạn nhân.

Người này sau đó được đưa đến bệnh viện và may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tai nạn bất ngờ trong màn trình diễn mô tô mạo hiểm (Video: Newsflare).

Khoảnh khắc xe đầu kéo mắc kẹt trên đường sắt bị đoàn tàu tông văng

Video do một nhân chứng ghi lại tại điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt ở thành phố Tangerang (Indonesia), cho thấy một chiếc xe đầu kéo đang kéo theo xuồng cứu sinh bị mắc kẹt giữa đường sắt. Người lái tàu liên tục kéo còi để cảnh báo, nhưng chiếc xe không thể di chuyển.

Hậu quả, đoàn tàu lao đến với tốc độ cao đã hất văng chiếc xe đầu kéo. Vụ va chạm mạnh khiến một số toa tàu bị trật bánh, chiếc xe đầu kéo bị hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn không có thương vong.

Nguyên do vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Khoảnh khắc xe đầu kéo mắc kẹt trên đường sắt bị đoàn tàu tông văng (Video: Newsflare).

Robot tự động dọn sạch chuồng bò

Hãng công nghệ Hà Lan Lely đã phát triển hệ thống robot giúp con người làm vệ sinh và dọn dẹp chuồng bò hoàn toàn tự động. Giờ đây, những công việc đòi hỏi tay chân và sức người trong chăn nuôi cũng dần được thay thế bằng những hệ thống robot tự động.

Robot tự động dọn sạch chuồng bò (Video: Instagram).

Những tình huống xử lý kịp thời, cứu vận động viên khỏi tai nạn nguy hiểm

Những người hỗ trợ đã có tình huống xử lý kịp thời, giúp cứu các vận động viên khỏi những tai nạn nguy hiểm trong khi thực hiện các động tác khó.

Những tình huống xử lý kịp thời, cứu vận động viên khỏi tai nạn nguy hiểm (Video: Reddit).

Ô tô bốc cháy vẫn gắng chạy tạo nên vệt lửa dài trên đường

Video do một nhân chứng ghi lại trên tuyến phố ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), cho thấy lửa bùng lên dữ dội từ bên dưới nắp ca pô của một chiếc xe SUV. Dù vậy, tài xế chiếc xe này không dừng lại để tìm cách dập lửa, mà vẫn tiếp tục lái xe đi, tạo nên một vệt lửa dài trên đường.

Chiếc xe sau đó được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ dập lửa. Vụ hỏa hoạn không gây ra thương vong, nhưng khiến chiếc ô tô bị hư hại hoàn toàn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.