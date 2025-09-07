Điểm tuần: iPhone 17 liên tục lộ diện trước ngày ra mắt

iPhone 17 lộ giá bán trước ngày ra mắt

Trong một báo cáo mới nhất, nhà phân tích Samik Chatterjee của J.P. Morgan đã đưa ra ước tính về giá bán của dòng sản phẩm iPhone 17.

Mô hình 4 phiên bản iPhone 17 (Ảnh: Tom's Guide).

Theo đó, giá iPhone 17 Pro sẽ tăng 100 USD so với phiên bản iPhone 16 Pro. Các tin đồn trước đây cho biết iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256GB, trong khi iPhone 16 Pro có dung lượng lưu trữ khởi điểm 128GB.

Giá bán của iPhone 17 Air cũng sẽ tăng 50 USD so với iPhone 16 Plus. Trong khi đó, vị chuyên gia này khẳng định hai mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max có mức giá không đổi so với thế hệ tiền nhiệm.

Ứng dụng Instagram xuất hiện trên iPad

Với hơn 2 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, Instagram là một trong những nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, một điều khó hiểu là Instagram lại không hề có phiên bản ứng dụng dành cho máy tính bảng chạy nền tảng Android lẫn iPad của Apple.

Giao diện ứng dụng Instagram trên iPad nhắm đến nội dung video ngắn để cạnh tranh với TikTok (Ảnh: Meta).

Mới đây, sau rất nhiều năm người dùng kêu gọi, Instagram cuối cùng cũng đã chính thức cho ra mắt phiên bản ứng dụng dành cho iPad.

Tuy nhiên, phiên bản ứng dụng Instagram dành cho iPad sẽ có đôi chút khác biệt so với phiên bản Instagram trên smartphone. Theo đó, giao diện chính của ứng dụng Instagram trên iPad sẽ truy cập trực tiếp vào giao diện video ngắn Reels, tính năng được Instagram sử dụng để cạnh tranh với TikTok.

4 mẫu iPhone có thể bị khai tử khi iPhone 17 ra mắt

Song song với việc ra mắt sản phẩm mới, Apple cũng sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh quen thuộc: khai tử một số thiết bị đời cũ. Động thái này nhằm "dọn dẹp" danh mục sản phẩm, kích cầu doanh số cho các mẫu máy mới và đã được Apple áp dụng thành công trong nhiều năm qua.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có thể bị khai tử sau khi iPhone 17 ra mắt (Ảnh: PhoneArena).

Các chuyên gia nhận định, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max nhiều khả năng sẽ nằm trong danh sách bị khai tử. Đây là điều đã từng xảy ra với các phiên bản Pro trước đó như iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro.

Theo thông tin từ Tom’s Guide, Apple cũng sẽ ngừng kinh doanh iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Trước đó, vào cuối tháng 2, hãng đã khai tử iPhone 14 và iPhone 14 Plus sau khi công bố iPhone 16e.

Google bác bỏ tin đồn rò rỉ dữ liệu Gmail hàng loạt

Gã khổng lồ công nghệ Google vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin về việc rò rỉ dữ liệu hàng loạt trên nền tảng Gmail, đồng thời khẳng định hệ thống email của họ vẫn an toàn và hiệu quả.

Google cho biết, nền tảng Gmail vẫn an toàn (Ảnh: Business Insider).

Thông báo này được đưa ra nhằm trấn an người dùng sau khi xuất hiện nhiều tin đồn gây hoang mang trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông.

Trong một bài đăng ngắn gọn trên blog The Keyword vào ngày 1/9, Google nhấn mạnh rằng hệ thống của họ đang hoạt động mạnh mẽ, với khả năng chặn "hơn 99,9% các nỗ lực lừa đảo và phần mềm độc hại".

iPhone màn hình gập lộ thông tin mới

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, thay vì sử dụng vân tay dưới màn hình.

iPhone màn hình gập sẽ tích hợp vân tay vào phím nguồn (Ảnh: MacRumors).

Theo Bloomberg, iPhone màn hình gập sẽ được trang bị tổng cộng 4 camera. Trong đó, một camera đặt ở màn hình bên trong, một camera ở màn hình ngoài và 2 camera chính sẽ nằm ở mặt sau.

Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station tiết lộ iPhone màn hình gập sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.