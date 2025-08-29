Cách tham quan triển lãm 80 năm mà không sợ bị lạc đường

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Với không gian rộng gần 260.000m2 và sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp, việc định vị và di chuyển trong triển lãm trở thành một thách thức không nhỏ đối với khách tham quan.

Nhằm giải quyết vấn đề này, các kỹ sư Việt Nam đã phát triển và đưa vào vận hành mô hình bản đồ số 3D Digimap. Nền tảng này, tương thích với mọi thiết bị di động, tái hiện toàn cảnh khu triển lãm một cách sống động dưới dạng 3D/2D.

Các khu vực trưng bày được phân chia theo màu sắc, mỗi gian hàng đều đính kèm thông tin giới thiệu chi tiết và hình ảnh thực tế (Ảnh: Mạnh Hùng).

Digimap phân chia các khu vực trưng bày theo màu sắc, cung cấp thông tin giới thiệu chi tiết và hình ảnh thực tế cho từng gian hàng.

Các tiện ích quan trọng như thang máy, khu vực cà phê, trạm y tế hay nhà vệ sinh cũng được đánh dấu rõ ràng, giúp khách tham quan dễ dàng tìm kiếm.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng định vị chính xác vị trí người dùng. Ban tổ chức đã bố trí các mã QR tại nhiều điểm trong triển lãm.

Khách tham quan chỉ cần quét mã bằng camera điện thoại, bản đồ sẽ ngay lập tức hiển thị vị trí hiện tại của họ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Long, Giám đốc Công ty Digitran, đơn vị phát triển Digimap cho biết đây là cơ hội để công nghệ Việt Nam góp phần tôn vinh lịch sử dân tộc.

Theo ông Trần Minh Long, đội ngũ chỉ có 1 tháng để hoàn thiện bản đồ số từ khi nhận đề bài của ban tổ chức (Ảnh: Mạnh Hùng).

Ông Long cũng nhấn mạnh thách thức lớn nhất là thời gian. Trong khi một dự án tương tự cho thị trường Nhật Bản cần tới 6 tháng chuẩn bị, đội ngũ kỹ sư của Digitran chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để hoàn thành bản đồ số này.

Ông Quang Minh (Hà Nội), một khách tham quan, nhận xét: "Bản đồ số giúp tôi nắm bắt thông tin địa điểm, chỉ đường dễ hơn nhiều nếu xem trên giấy. Tuy nhiên, đối với những người cao tuổi như tôi vẫn cần thêm chút hướng dẫn ban đầu để có thể sử dụng dễ dàng".

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và không xảy ra tình trạng quá tải khi có lượng truy cập lớn, Digimap được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây uy tín của Amazon (AWS).

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 5/9.