So sánh iPhone 17e và iPhone 15: Nên chọn máy nào? (Video: Đoàn Thủy).

iPhone 17e vừa được Apple giới thiệu với giá bán khoảng 18 triệu đồng, hướng đến nhóm người dùng muốn một mẫu iPhone mới, cấu hình ổn định và mức giá dễ tiếp cận hơn các model còn lại trong dòng iPhone 17.

Nếu đặt cạnh iPhone 15, đây là cuộc so sánh khá đáng chú ý, bởi một bên là thiết bị mới hơn với phần cứng được làm mới, còn bên kia là mẫu máy ra mắt sớm hơn nhưng vẫn có nhiều trang bị hấp dẫn ở trải nghiệm hàng ngày.

Về thiết kế, iPhone 15 có phần hiện đại hơn khi được trang bị Dynamic Island, trong khi iPhone 17e vẫn đi theo hướng đơn giản hơn. Cả hai cùng sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, nhưng iPhone 15 có độ phân giải 2556 x 1179 pixel, nhỉnh hơn đôi chút so với mức 2532 x 1170 pixel trên iPhone 17e.

Đây không phải khác biệt quá lớn trong sử dụng thực tế, nhưng iPhone 15 vẫn tạo cảm giác cao cấp hơn về mặt hiển thị và nhận diện sản phẩm.

Điểm mạnh lớn nhất của iPhone 17e nằm ở hiệu năng. Máy được trang bị chip A19, trong khi iPhone 15 sử dụng A16 Bionic. Khoảng cách này giúp iPhone 17e có lợi thế hơn về tuổi thọ phần mềm, hiệu năng lâu dài và khả năng đáp ứng các tính năng AI mới của Apple.

Ngoài ra, iPhone 17e cũng có bộ nhớ khởi điểm 256GB, cao hơn đáng kể so với mức khởi điểm 128GB của iPhone 15. Với người dùng cần không gian lưu trữ lớn hoặc có nhu cầu dùng máy lâu dài, đây là khác biệt đáng cân nhắc.

Ở chiều ngược lại, iPhone 15 lại chiếm ưu thế về hệ thống camera. Máy được trang bị camera chính 48MP cùng camera góc siêu rộng 12MP, cho trải nghiệm chụp linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Trong khi đó, iPhone 17e vẫn chỉ đi theo hướng tối giản với camera 48MP dạng 2 trong 1, phù hợp với nhu cầu cơ bản nhưng kém đa dụng hơn khi chụp phong cảnh hoặc cần thay đổi góc nhìn.

Một điểm đáng chú ý khác là iPhone 17e hỗ trợ MagSafe và được Apple nhấn mạnh khả năng tương thích với Apple Intelligence, còn iPhone 15 tuy vẫn có MagSafe nhưng không nằm trong nhóm thiết bị mới nhất được Apple quảng bá là thiết kế cho Apple Intelligence trên trang iPhone hiện tại. Điều này cho thấy iPhone 17e đang được định vị rõ hơn cho xu hướng sử dụng AI trong thời gian tới.

Nếu nhìn tổng thể, iPhone 17e phù hợp với người dùng ưu tiên cấu hình mới, bộ nhớ lớn và muốn sử dụng máy lâu dài với các tính năng AI mới của Apple. Trong khi đó, iPhone 15 vẫn là lựa chọn đáng chú ý với những ai đề cao thiết kế hiện đại hơn và trải nghiệm camera linh hoạt hơn.

Chênh lệch giữa hai máy vì thế không chỉ nằm ở đời sản phẩm, mà còn ở việc người dùng ưu tiên hiệu năng hay trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

