AI camera trên Galaxy S26 Ultra có gì khiến iPhone phải học hỏi?

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trọng tâm nâng cấp camera trên smartphone cao cấp. Với Galaxy S26 Ultra, Samsung tích hợp hàng loạt công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI ngay trong hệ thống, giúp người dùng thao tác nhanh mà không cần cài thêm ứng dụng bên ngoài.

Thiết bị cho phép xử lý nhiều tình huống thường gặp khi chụp ảnh, từ loại bỏ chi tiết thừa, sắp xếp lại bố cục đến biến đổi phong cách hình ảnh. Một số tính năng còn hướng tới trải nghiệm chỉnh sửa bằng câu lệnh, mở ra cách tương tác mới mẻ hơn với thiết bị.

Đáng chú ý, các hình ảnh được can thiệp bằng AI đều có chú thích nhận diện, giúp người xem dễ dàng phân biệt nội dung đã chỉnh sửa.

Những nâng cấp này mang lại nhiều tiện ích cho người dùng thích chụp và xử lý ảnh trực tiếp trên điện thoại. Video dưới đây sẽ cho thấy chi tiết các tính năng AI mới và trải nghiệm thực tế trên Galaxy S26 Ultra.