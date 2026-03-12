Hà Nội: Cách tra cứu địa điểm bầu cử gần nhất trên ứng dụng iHanoi

Tiện ích mới trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi giúp cử tri Thủ đô tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng tìm kiếm khu vực và điểm bỏ phiếu phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cách tra cứu địa điểm bầu cử gần nhất trên ứng dụng iHanoi (Video: Thương Huyền, Minh Nhật).

Ngay tại banner hiển thị trên ứng dụng, cử tri có thể truy cập trực tiếp vào bản đồ số để xem toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố.

Người dân có thể lọc theo xã, phường hoặc xem danh sách toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, từ đó nhanh chóng xác định địa điểm phù hợp với nơi cư trú.

Các điểm bầu cử được hiển thị trực quan bằng biểu tượng riêng trên bản đồ số, giúp cử tri dễ dàng nhận biết vị trí các điểm bỏ phiếu xung quanh khu vực sinh sống. Từ bản đồ số, người dân cũng có thể sử dụng chức năng chỉ đường để di chuyển thuận tiện đến địa điểm bỏ phiếu gần nhất.