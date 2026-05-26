Lắp phun sương cho cục nóng điều hòa, chuyên gia chỉ ra loạt rủi ro

Phun sương có giúp cho dàn nóng “dễ thở” hơn?

Trao đổi về nguyên lý hoạt động của điều hòa, TS Nguyễn Phan Kiên, Viện phó Viện Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết cục nóng thực chất là nơi thực hiện quá trình trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

“Khi nhiệt độ không khí ngoài trời tăng quá cao, khả năng trao đổi nhiệt của dàn nóng sẽ giảm xuống, kéo theo hiệu quả làm lạnh của điều hòa bị ảnh hưởng”, TS Kiên nhận định.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, giải pháp lắp hệ thống phun sương cho dàn nóng có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn do nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Điều này phần nào giúp điều hòa tiêu tốn ít năng lượng hơn. Mặc dù vậy, mức điện được tiết kiệm là không quá đáng kể.

Trong khi đó, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào các yếu tố như độ ẩm không khí, vị trí lắp đặt và chất lượng hệ thống phun sương.

Việc lắp phun sương cho dàn nóng điều hòa đang tạo ra hai luồng ý kiến tranh luận trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)

Chưa kể đến việc phun sương trực tiếp vào dàn nóng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với thiết bị.

Một trong những vấn đề dễ gặp nhất là tình trạng bám cặn và bụi bẩn sau thời gian dài sử dụng phun sương.

Theo TS Kiên, khi nước đọng lại trên bề mặt dàn nóng, các tạp chất có thể tích tụ, tạo thành lớp cặn khiến hiệu quả trao đổi nhiệt giảm xuống.

Đặc biệt, lá tản nhiệt bằng nhôm và các chi tiết kim loại dễ bị oxy hóa hoặc ăn mòn nhanh hơn, quá trình này thậm chí sẽ được đẩy nhanh nếu dùng nước máy có nhiều cặn khoáng.

Ngoài ra, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nóng sang lạnh do nước phun trực tiếp vào dàn nóng cũng có thể ảnh hưởng tới vật liệu của thiết bị.

Cùng với đó, môi trường ẩm liên tục còn có nguy cơ ảnh hưởng đến quạt hoặc các linh kiện điện tử bên trong cục nóng nếu hệ thống không được lắp đặt đúng cách.

Giải pháp tối ưu hơn cho điều hòa

Thay vì lắp đặt hệ thống phun sương, TS Kiên khuyến nghị rằng dàn nóng nên được đặt ở vị trí thông thoáng, có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp, cách tường tối thiểu 15cm để thoát khí nóng và không có vật cản trong phạm vi 1,5m phía trước quạt.

TS Kiên đưa lời khuyên: “Người dùng có thể làm mát môi trường xung quanh cục nóng bằng cách tưới nước lên mái nhà, tường hoặc sân để giảm nhiệt độ không khí chung”.

Đối với không gian bên trong phòng, việc hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp và các nguồn sinh nhiệt trong phòng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho điều hòa.

Chuyên gia cho rằng các gia đình nên sử dụng rèm che, hạn chế mở cửa liên tục vào thời điểm nắng gắt để tránh thất thoát hơi lạnh và khiến nhiệt nóng tràn vào phòng.

TS Nguyễn Phan Kiên cho rằng giải pháp tối ưu hơn là thiết kế dàn nóng ở vị trí thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và có thêm phần mái che (Ảnh: Chụp màn hình)

Dẫu vậy, cửa phòng hoặc cửa sổ vẫn cần được hé mở để đảm bảo không khí tươi từ bên ngoài có thể lưu thông vào.

Khi thời tiết quá nóng, nhiều người có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ thấp hơn từ 16 đến 20 độ C. Nhưng chính hành động này có thể khiến điều hòa phải chạy liên tục ở công suất cao nhất, không có khoảng nghỉ và hệ quả là máy dễ bị quá tải, hỏng hóc.

Vì vậy, mức nhiệt độ được khuyến cáo là 26 đến 28 độ C, mức nhiệt này vừa giúp máy vận hành ổn định, vừa đảm bảo chênh lệch nhiệt độ trong phòng với bên ngoài không quá cao.

“Vào các ngày trời nắng, người dùng nên bật điều hòa ở chế độ Cool với mức nhiệt 26 đến 28 độ C và kết hợp thêm quạt ở mức gió thấp để giảm áp lực điều hòa, phân tán khí lạnh nhanh hơn”, TS Kiên nói.

Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng và vệ sinh điều hòa định kỳ cũng là yếu tố quan trọng giúp thiết bị vận hành hiệu quả, giảm tiêu hao điện năng và hạn chế hỏng hóc khi phải hoạt động liên tục trong thời gian dài.