Kiểm tra ngay cài đặt Face ID để tránh mất tiền không rõ lý do

Nhiều người dùng iPhone vẫn cho rằng Face ID chỉ nhận diện duy nhất khuôn mặt của chủ máy. Tuy nhiên, trên thực tế, thiết bị này còn có một thiết lập mà nếu không để ý, người dùng có thể gặp rủi ro liên quan đến bảo mật và thanh toán.

Đây là một cài đặt không quá phức tạp, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở khóa điện thoại, xác thực giao dịch và truy cập một số dữ liệu cá nhân trên máy.

Vì vậy, việc kiểm tra lại Face ID định kỳ được xem là thao tác nhỏ nhưng cần thiết, nhất là với những ai thường xuyên dùng iPhone để thanh toán hoặc lưu nhiều thông tin quan trọng.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách kiểm tra cài đặt Face ID trên iPhone, từ đó giúp người dùng phát hiện sớm những thiết lập bất thường và hạn chế nguy cơ phát sinh các khoản tiền không rõ lý do.

Kiểm tra ngay cài đặt này để tránh mất tiền không rõ lý do (Video: Đoàn Thủy).

Hướng dẫn cách làm như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt.

Bước 2: Chọn Face ID & Mật mã.

Bước 3: Nhập mật mã máy.

Bước 4: Kiểm tra mục Thiết lập diện mạo thay thế. Nếu vẫn thấy dòng này, điều đó có nghĩa là máy chưa được thêm gương mặt thứ hai. Nếu không còn thấy, người dùng nên kiểm tra lại vì có thể đã có một khuôn mặt khác được thiết lập trên máy.

Bước 5: Nếu phát hiện điều bất thường, nhấn Đặt lại Face ID và cài lại từ đầu chỉ với khuôn mặt của mình.

Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra thêm mục thanh toán bằng Face ID và các ứng dụng đang được cấp quyền xác thực để tăng mức độ an toàn khi sử dụng.