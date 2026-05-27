Giá Galaxy S26 Ultra giảm chục triệu đồng sau ba tháng lên kệ tại Việt Nam

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra phiên bản 256GB hiện có mức giá 30 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản cao cấp nhất với dung lượng lưu trữ 1TB giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 42 triệu đồng.

Các đại lý đồng loạt giảm giá Galaxy S26 Ultra sau giai đoạn mở bán (Ảnh: Thế Anh).

"Doanh số Galaxy S26 Ultra tăng khoảng 18% so với phiên bản Galaxy S25 Ultra trong cùng kỳ. Sức mua năm nay tích cực hơn nhờ người dùng quan tâm nhiều hơn đến các tính năng AI được đưa vào trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dừng ở yếu tố cấu hình", bà Văn Thị Ngọc Yến, phó giám đốc ngành hàng tại Di Động Việt, cho biết.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, thị trường smartphone cao cấp hiện ghi nhận xu hướng người dùng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị hơn. Do đó, khi quyết định nâng cấp, khách hàng thường ưu tiên lựa chọn các dòng sản phẩm cao cấp nhất để có thể sử dụng lâu dài.

Điều này cũng góp phần thúc đẩy doanh số cho phiên bản S26 Ultra. Thói quen mua sắm của người dùng Việt vẫn duy trì tương tự những năm trước khi Galaxy S26 Ultra có doanh số vượt trội so với các phiên bản còn lại.

"Galaxy S26 Ultra vẫn là phiên bản chủ lực nhờ lợi thế về khả năng chụp ảnh và cấu hình cao cấp. Thiết bị chiếm khoảng 70% doanh số toàn dòng sản phẩm. Hai phiên bản S26 và S26+ có tỷ trọng tương đối đồng đều ở phần còn lại.

Người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn phiên bản dung lượng phổ thông để cân bằng giữa nhu cầu sử dụng và chi phí sở hữu. Nhóm khách hàng chọn bộ nhớ cao thường là người dùng chuyên quay chụp, lưu trữ dữ liệu lớn hoặc có nhu cầu sử dụng thiết bị lâu dài", ông Phan Trần Thành, phó giám đốc ngành hàng điện thoại di động tại hệ thống FPT Shop, chia sẻ.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 Ultra không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp trải nghiệm màn hình, camera, hiệu suất và các tính năng AI.

Galaxy S26 Ultra là mẫu máy bán chạy nhất trong dải sản phẩm Galaxy S26 (Ảnh: Thế Anh).

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình tích hợp công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Người dùng có thể kích hoạt chế độ chống nhìn trộm đối với từng ứng dụng riêng biệt, giúp bảo vệ sự riêng tư tối đa ngay cả khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng.

Thiết bị tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile for Galaxy. Samsung cho biết con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng tới 19%, NPU cải thiện 39% và GPU tăng 24%. Điều này giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi và xử lý khối lượng công việc phức tạp nhanh hơn.

"Doanh số của Galaxy S26 Ultra ghi nhận mức tăng trưởng ổn định so với thế hệ tiền nhiệm. Việc điều chỉnh giá bán sau giai đoạn mở bán giúp sức mua của Galaxy S26 Ultra tăng trưởng tích cực hơn, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung lưu có xu hướng chờ mức giá hợp lý trước khi nâng cấp thiết bị", đại diện Minh Tuấn Mobile nhận định.