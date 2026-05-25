Theo 9to5mac, hệ điều hành iOS 27 chỉ hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa 4 mẫu máy gồm iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE 2020 sẽ không còn được Apple hỗ trợ cập nhật phần mềm.

Ngay cả khi chiếc iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 27, thiết bị vẫn có thể sẽ không hỗ trợ đầy đủ tính năng trên bản cập nhật này. Nguyên nhân là do nhiều cải tiến liên quan đến bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence chỉ tương thích với các dòng sản phẩm từ iPhone 15 Pro trở lên.

Trợ lý ảo Siri đang được Apple phát triển thành một chatbot nhằm cạnh tranh với ChatGPT, Claude và Gemini. Theo Bloomberg, Apple sẽ thực hiện nhiều thay đổi về thiết kế liên quan đến Siri trên iOS 27.

Khi Siri được kích hoạt, một hình ảnh động dạng viên thuốc sẽ hiển thị trên khu vực Dynamic Island. Người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc giao nhiệm vụ cho trợ lý ảo này. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng cuộc hội thoại tương tự iMessage.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thiết kế một ứng dụng độc lập để người dùng có thể trò chuyện với Siri. Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng xem lại các cuộc trò chuyện trước đó và bắt đầu các cuộc trò chuyện mới.

Giao diện chính sẽ hiển thị dạng lưới hình chữ nhật với tóm tắt các cuộc trò chuyện trước đó. Ứng dụng cũng hỗ trợ tải lên hình ảnh và tài liệu. Ngoài ra, người dùng có thể nhập liệu bằng giọng nói hoặc văn bản cho Siri.

Siri sẽ được thiết lập trở thành chatbot mặc định cho thanh tìm kiếm. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể lựa chọn các chatbot khác để trò chuyện, chẳng hạn như ChatGPT hoặc Gemini.

Một số nguồn tin rò rỉ trước đó tiết lộ Apple sẽ tích hợp trực tiếp trợ lý ảo Siri vào ứng dụng Camera. Theo báo cáo từ MacRumors, ứng dụng Camera trên iOS 27 có thể sẽ bổ sung một chế độ Siri riêng biệt, hoạt động song song với các chế độ chụp ảnh, quay video hay chân dung quen thuộc.