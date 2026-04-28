Nhiều người dùng iPhone vẫn nghĩ muốn có sticker vui nhộn để nhắn tin thì phải tải sẵn từ mạng hoặc dùng ứng dụng bên thứ ba. Tuy nhiên, trên thực tế, người dùng hoàn toàn có thể tự tạo nhãn dán từ chính ảnh của mình chỉ với vài thao tác đơn giản.

Không chỉ có cách tạo thủ công ngay trên điện thoại, hiện nay người dùng còn có thể tận dụng AI để tạo ra bộ sticker mang phong cách riêng, sinh động hơn và nhiều biểu cảm hơn.

Thay vì dùng những bộ nhãn dán có sẵn, việc tự tạo sticker từ ảnh cá nhân, ảnh bạn bè hay thú cưng có thể giúp cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, đồng thời tạo cảm giác riêng biệt, không bị trùng lặp với người khác.

Video dưới đây sẽ giới thiệu 2 cách tạo nhãn dán vui nhộn trên iPhone mà nhiều người dùng có thể chưa từng để ý.

Tự tạo nhãn dán vui nhộn từ ảnh cá nhân chỉ với 2 cách (Video: Đoàn Thủy).

Hướng dẫn cách làm như sau:

Cách 1: Tạo thủ công ngay trên iPhone

Bước 1: Mở ứng dụng Ảnh.

Bước 2: Chọn một bức ảnh có khuôn mặt hoặc dáng người rõ ràng.

Bước 3: Nhấn giữ vào chủ thể trong ảnh để tách chủ thể khỏi nền.

Bước 4: Khi menu hiện ra, chọn Thêm nhãn dán.

Bước 5: Sau khi tạo xong, có thể bấm vào sticker vừa tạo để thêm các hiệu ứng như viền trắng, nổi, lấp lánh hoặc phong cách truyện tranh.

Bước 6: Khi nhắn tin, mở phần sticker trong bàn phím hoặc iMessage, sau đó chọn nhãn dán vừa tạo để gửi đi.

Cách 2: Tạo sticker bằng ChatGPT

Bước 1: Chọn một bức ảnh có khuôn mặt rõ nét.

Bước 2: Tải ảnh lên ChatGPT.

Bước 3: Nhập câu lệnh yêu cầu tạo sticker, ví dụ: “Hãy tạo hình ảnh phong cách sticker Zalo sử dụng khuôn mặt trong ảnh dễ thương. Nền sạch, đơn giản. Tổng cộng 16 biểu cảm đa dạng: cười, khóc, buồn ngủ, ngạc nhiên, ngơ ngác, đang ăn, nhăn nhó, biểu cảm đáng yêu... Mỗi biểu cảm thêm chữ tiếng Việt dễ thương: ví dụ: chào buổi sáng!, cái giề?, tôi nhắc em!, buồn ngủ quá~, huhu ᅲᅲ, wow!, duyệt!, ê nha!, át chì!, mlem mlem~, giận!, ủa???, gút nai:3, xin lũi nhoa, iu quoá, ngầu chưa nè!”

Bước 4: Chờ hệ thống tạo bộ sticker theo nội dung đã nhập.

Bước 5: Sau khi có kết quả, người dùng có thể lưu ảnh sticker để sử dụng khi nhắn tin hoặc chia sẻ theo nhu cầu.

Từ đó, người dùng có thể chọn cách tạo nhanh ngay trên iPhone hoặc làm bộ sticker biểu cảm đa dạng hơn bằng AI, tùy theo nhu cầu sử dụng.