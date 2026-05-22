Màn hình tự tăng sáng khi xem video gây khó chịu, đây là lý do

Không ít người dùng iPhone từng gặp cảnh đang lướt TikTok hay Reels trong phòng tối thì bất ngờ xuất hiện một video sáng rực, khiến màn hình chói gắt như “flashbang”.

Thực tế, đây không phải lỗi của điện thoại mà đến từ công nghệ HDR được nhiều video hiện nay sử dụng.

HDR (High Dynamic Range) là công nghệ giúp video hiển thị độ sáng cao hơn, màu sắc nổi bật và hình ảnh sống động hơn. Tuy nhiên, khi phát nội dung HDR trong môi trường thiếu sáng, iPhone sẽ tự động tăng độ sáng màn hình để hiển thị đúng hiệu ứng hình ảnh.

Điều này khiến người xem dễ bị chói mắt, khó chịu hoặc nhức mắt nếu sử dụng điện thoại trong thời gian dài vào ban đêm.

Với những người thường xuyên xem video trước khi ngủ, video dưới đây sẽ hướng dẫn một số cách hạn chế tình trạng màn hình iPhone tự tăng sáng khi phát nội dung HDR, giúp trải nghiệm xem ban đêm dễ chịu hơn và giảm cảm giác chói mắt.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng có thể áp dụng 2 cách đơn giản dưới đây:

Cách 1: Bật chế độ tiết kiệm pin

Khi kích hoạt chế độ pin yếu, iPhone thường sẽ hạn chế một số hiệu ứng HDR, giúp video bớt chói hơn.

Người dùng chỉ cần vào: Cài đặt → Pin → Bật Chế độ nguồn điện thấp

Tuy nhiên, cách này có thể khiến máy giảm nhẹ hiệu năng hoặc hoạt động kém mượt hơn trong một số tác vụ.

Cách 2: Bật tính năng “Giảm điểm trắng”

Đây là cách được nhiều người đánh giá dễ chịu hơn khi dùng điện thoại ban đêm.

Các bước thực hiện gồm: Cài đặt → Trợ năng → Màn hình & cỡ chữ → Bật “Giảm điểm trắng”

Sau đó, người dùng có thể kéo thanh điều chỉnh đến mức phù hợp với mắt nhìn của mình.

Tính năng này giúp giảm cường độ của các vùng sáng mạnh trên màn hình, nhờ đó hạn chế cảm giác chói khi xem video HDR trong môi trường tối.