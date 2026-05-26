iPhone nào được cập nhật iOS 27?

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết Apple có thể ngừng hỗ trợ một số mẫu iPhone đời cũ như iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone SE (2020).

iOS 27 sẽ chỉ hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 12 trở lên (Ảnh: Thế Anh).

Danh sách những mẫu iPhone được cho là hỗ trợ cập nhật iOS 27 gồm:

- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air.

- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

- iPhone SE (2022).

Theo các nguồn tin rò rỉ, iOS 27 có thể mang triết lý tương tự hệ điều hành Mac OS X 10.6 Snow Leopard ra mắt năm 2009, tập trung chủ yếu vào tối ưu hiệu năng và cải thiện độ ổn định thay vì thay đổi lớn về giao diện.

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ đẩy mạnh tích hợp AI trên toàn hệ điều hành và nâng cấp trợ lý ảo Siri theo hướng giao tiếp tự nhiên hơn.

Theo Bloomberg, Apple đang thử nghiệm nhiều thay đổi liên quan đến Siri trên iOS 27. Khi Siri được kích hoạt, một hiệu ứng động dạng “viên thuốc” có thể xuất hiện tại khu vực Dynamic Island. Người dùng sẽ đặt câu hỏi hoặc giao tác vụ trực tiếp và nhận phản hồi dưới dạng hội thoại tương tự iMessage.

Ngoài ra, Apple được cho là đang phát triển một ứng dụng Siri độc lập, cho phép người dùng xem lại các cuộc trò chuyện trước đó và bắt đầu hội thoại mới.

iOS 27 sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới về AI (Ảnh: PhoneArena).

Giao diện chính của ứng dụng này có thể hiển thị dạng lưới với phần tóm tắt các cuộc trò chuyện trước đó. Người dùng cũng có thể tải lên hình ảnh, tài liệu hoặc nhập liệu bằng giọng nói và văn bản.

Một số nguồn tin trước đó còn cho rằng Apple sẽ tích hợp sâu Siri vào ứng dụng Camera. Theo MacRumors, ứng dụng Camera trên iOS 27 có thể bổ sung chế độ Siri riêng, hoạt động song song với các chế độ chụp ảnh, quay video và chân dung.

Khi chế độ này được kích hoạt, nút chụp ảnh có thể được thay bằng biểu tượng AI của Apple, cho thấy thiết bị đã sẵn sàng sử dụng các tính năng thông minh.

Tính năng mới được kỳ vọng sẽ tận dụng nền tảng “nhận diện hình ảnh thông minh” mà Apple đang phát triển. Thay vì chỉ chụp ảnh, người dùng có thể hướng camera vào vật thể để nhận thông tin liên quan theo thời gian thực.