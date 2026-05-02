Nhiều người dùng iPhone có thói quen chụp và gửi ảnh cho bạn bè, người thân hoặc đăng lên mạng xã hội mà không để ý rằng một bức ảnh đôi khi không chỉ chứa nội dung hiển thị trên màn hình.

Trên thực tế, thiết bị này có thể lưu kèm thêm một số dữ liệu liên quan đến ảnh chụp, trong đó có thông tin vị trí. Đây là tính năng hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có thể trở thành điều người dùng bỏ qua khi chia sẻ hình ảnh ra bên ngoài.

Vì vậy, việc kiểm tra lại cài đặt liên quan đến ảnh và vị trí được xem là thao tác nhỏ nhưng cần thiết, nhất là với những ai quan tâm đến quyền riêng tư khi sử dụng điện thoại.

Video dưới đây hướng dẫn cách kiểm tra ảnh có đang lưu vị trí hay không, đồng thời chỉ cách bật hoặc kiểm soát tính năng này trên iPhone.

Biết vị trí chỉ từ một bức ảnh, nhiều người chưa để ý (Video: Đoàn Thủy).

Hướng dẫn cách làm như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Ảnh.

Bước 2: Chọn một bức ảnh bất kỳ.

Bước 3: Vuốt lên hoặc bấm vào biểu tượng (i) để xem thông tin chi tiết của ảnh.

Bước 4: Nếu tính năng vị trí đã được bật, người dùng sẽ thấy bản đồ hoặc địa điểm chụp ảnh hiển thị trong phần thông tin.

Bước 5: Để bật tính năng này, vào Cài đặt, chọn Quyền riêng tư & Bảo mật, tiếp tục vào Dịch vụ định vị.

Bước 6: Kéo xuống chọn Camera, sau đó chọn Khi dùng ứng dụng.

Từ đó, ảnh chụp bằng iPhone có thể tự động lưu kèm thông tin vị trí. Trong trường hợp không muốn lộ địa điểm khi chia sẻ ảnh, người dùng cũng nên kiểm tra lại phần thông tin này trước khi gửi cho người khác.