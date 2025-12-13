Một hộ dân nhà nhìn ra Hồ Gươm sắp nhận 400 tỷ tiền đền bù đất

Theo phương án đền bù công khai, một gia đình có nhà ở khu vực Hồ Gươm trong diện phải di dời để làm công viên, quảng trường phía đông sắp được nhận 400 tỷ đồng tiền đền bù.

Gia đình trên sở hữu mảnh đất mặt phố Đinh Tiên Hoàng hơn 400m2, hướng ra hồ Hoàn Kiếm với 2 sổ đỏ. Hộ dân đã đồng ý phương án nhận 400 tỷ đồng từ phường, và khoảng 10 ngày nữa sẽ chính thức nhận tiền.

Khu vực phía đông Hồ Gươm sẽ làm quảng trường - công viên đặc biệt (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án có 47 chủ sử dụng, gồm 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 25 hộ dân.

Trong số này có 20 trường hợp đã tiến hành nhận tiền bồi thường, gồm 13 trường hợp đã nhận vào đợt 1 (ngày 8/12) và 7 trường hợp nhận vào sáng ngày 10/12. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Nhằm bảo đảm tiến độ và quyền lợi của người dân, UBND TP Hà Nội đã có chủ trương áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù đối với dự án.

Trong đó, các hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; đồng thời bố trí quỹ căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng) để người dân lựa chọn.

Khu tái định cư Việt Hưng gồm 149 lô đất liền kề diện tích 50-90m2, được phép xây tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%, giá đất dự kiến từ 46,7 đến 65,6 triệu đồng/m2.

Khu tái định cư Thượng Thanh có 67 căn hộ diện tích 50-90 m2, giá bán 28,8-33 triệu đồng/m2.

Khu tái định cư Đông Hội (xã Đông Anh) gồm 143 lô đất diện tích 80-180m2, được xây tối đa 5 tầng, giá đất dự kiến từ 10,18 đến 13,39 triệu đồng/m2.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan văn hóa và hệ thống giao thông đô thị tại trung tâm Thủ đô.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên; trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh.

Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Viện Văn học sẽ được giữ lại, chỉnh trang; các công trình ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau.

Giai đoạn 2 tập trung phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và định hướng tổ chức không gian đa chức năng văn hóa, dịch vụ, thương mại gắn với hạ tầng đô thị hiện đại.