Giá đất Đà Nẵng đã cao, đại biểu lo ngại tăng thêm sẽ “lợi bất cập hại”

Tại phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X mới đây, nhiều đại biểu đề nghị thành phố chưa nên điều chỉnh tăng bảng giá đất giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Trần Thắng Lợi cho biết, thành phố đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần nhất vào tháng 6 với mức điều chỉnh khá cao, chỉ thấp hơn Hà Nội và TPHCM.

Thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất, gần nhất vào tháng 6 (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi ban hành bảng giá 2024, người dân và doanh nghiệp cũng phản ứng do mức tăng lớn. Đại biểu Lợi đề nghị giữ nguyên mức giá hiện tại, chỉ xem xét điều chỉnh ở một số khu vực giáp ranh để đảm bảo hợp lý.

Đại biểu Vũ Quang Hùng nhận định, việc tăng giá đất lúc này “lợi bất cập hại”, chỉ giúp tăng thu ngân sách ngắn hạn nhưng có thể làm giảm sức hấp dẫn đầu tư trong dài hạn.

Ông Hùng cho rằng Đà Nẵng đang ở giai đoạn cần mở rộng quỹ đất cho các dự án logistics, khu thương mại tự do, cảng biển… nên chính sách đất đai cần ổn định, dự báo được. Ông Hùng đề nghị chưa tăng giá đất, nhất là đất sản xuất.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thành Tiến cho rằng, việc điều chỉnh giá đất hiện chưa phù hợp.

Năm 2025, thành phố đã 2 lần tăng bảng giá đất 10-20%, làm thị trường biến động mạnh, có nơi tăng 170-180%. Nhiều khu vực trung tâm đã chạm ngưỡng 350 triệu đồng/m2, gây áp lực lớn về thuế đất đối với người dân.

Theo dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026, đường Bạch Đằng tiếp tục có giá cao nhất, gần 350 triệu đồng/m2. Một số tuyến trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn cũng ghi nhận mức giá cao.

Ở cấp xã, Bà Nà có mức tăng dự kiến lớn nhất (82%), tiếp theo là Hòa Vang và Hòa Tiến. Trong khi đó, khu vực trung tâm Hải Châu có mức tăng thấp nhất, khoảng 5%.