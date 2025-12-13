Vingroup muốn xây sân vận động lớn thứ hai thế giới, chứa gấp 3 sân Mỹ Đình

UBND xã Thường Tín (TP Hà Nội) vừa có thông báo về việc niêm yết công khai, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị thể thao Olympic - khu B.

Trước đó, ngày 8/12, UBND xã Thường Tín cho biết đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC) đề nghị phối hợp lấy ý kiến các bên liên quan đối với đồ án quy hoạch này.

Toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic có quy mô khoảng 10.000ha, thuộc phạm vi khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô hơn 16.100ha.

Thông tin quy hoạch đô thị thể thao Olympic rộng 16.081ha (Ảnh: HUPI).

Trong đó, khu B có quy mô trên 3.100ha với dân số khoảng 186.000 người. Khu vực này dự kiến phát triển các loại hình nhà ở thấp tầng, liền kề, biệt thự, chung cư. Quy hoạch cũng bố trí đầy đủ các chức năng phục vụ cộng đồng như đất giáo dục, y tế, cây xanh, giao thông, cùng hệ thống trung tâm văn hóa và thể dục thể thao.

Tâm điểm là sân vận động Lạc Việt Stadium, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Lạc Việt Stadium sẽ là sân vận động lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau sân Rungrado May Day (Triều Tiên) với sức chứa 150.000 chỗ, diện tích hơn 207.000m2.

Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi công Sân vận động PVF tại Hưng Yên sức chứa 60.000 chỗ trên diện tích 5,5ha. Công trình do Vinhomes làm tổng thầu.

Ngoài sân vận động Lạc Việt, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.