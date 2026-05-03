Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Kỹ năng xử lý tình huống, thoát hiểm

Dấu hỏi về kỹ năng xử lý tình huống

Liên quan đến vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở xã Thăng Điền (Đà Nẵng) ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang giám định phương tiện, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Sự việc thu hút sự quan tâm, bàn luận của bạn đọc báo Dân trí. Các ý kiến bày tỏ tiếc thương trước hậu quả đau lòng, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm của tài xế, kỹ năng xử lý tình huống khi cháy nổ cũng như kiến thức thoát hiểm trên ô tô.

Hiện trường vụ cháy ô tô vào chiều 1/5 (Ảnh: A Thành).

Bạn đọc Nguyễn Văn Lê cho rằng tài xế “đáng trách” khi phát hiện cháy nhưng không kịp thời mở cửa xe để những người bên trong thoát ra. "Chỉ cần giật cửa bên lái ra là có cơ hội cho người bên trong thoát ra ngoài. Vậy mà lại chạy ra xa đứng nhìn”, bạn đọc này nêu quan điểm.

Đồng quan điểm, bạn đọc Đoan Tran cho rằng kỹ năng xử lý tình huống của tài xế là hạn chế. Còn bạn đọc Tuấn Anh kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm, có chế tài xử lý đối với tài xế.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vào chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, theo bạn đọc Cao Ngọc Dũng, vụ việc có nhiều điểm bất thường, song cũng cho rằng có thể tài xế bị hoảng loạn hoặc nghĩ những người trong xe có thể tự thoát. Ý kiến này đồng thời đặt vấn đề về kỹ năng thoát hiểm của hai nạn nhân, có thể chưa quen sử dụng ô tô nên không biết cách mở cửa từ bên trong.

Bạn đọc Thanh Nguyên cho rằng: "Có thể xe này đã bật khoá trẻ em hoặc khoá trung tâm khiến người bên trong không thể tự mở cửa".

Trong khi đó, bạn đọc Hoa Thanh cho rằng, việc tiếp cận, phá cửa xe để cứu người trong tình huống khẩn cấp không hề đơn giản, bởi dù có bình chữa cháy, việc thiếu các dụng cụ chuyên dụng như xà beng hay thiết bị cắt phá cũng khiến quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

"Khóa cửa tự động" và kỹ năng thoát hiểm

Dưới góc độ một người có kinh nghiệm trong ngành ô tô, anh Nguyễn Vinh Sơn, gara ô tô Tuấn Sơn (Đà Nẵng), có những quan điểm sâu hơn yếu tố “khóa cửa tự động” mà theo anh có thể là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến khả năng thoát nạn.

Theo anh Sơn, đa số ô tô hiện nay đều được cài đặt chế độ tự động khóa cửa khi xe di chuyển. Khi hệ thống này kích hoạt, toàn bộ cửa xe sẽ ở trạng thái khóa trung tâm. Trong tình huống nếu xe vẫn đang nổ máy tại thời điểm xảy ra cháy, khả năng cao hệ thống khóa vẫn duy trì.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vào chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi đó, người ngồi ghế sau gần như không thể mở cửa từ bên trong nếu không hiểu cơ chế hoặc không có thao tác mở khóa trung tâm từ phía tài xế. Đây có thể là điểm bất lợi với những người ít sử dụng ô tô.

Anh Sơn cho biết thêm với một số dòng xe, cửa ghế phụ phía trước có thể mở bằng cách kéo tay nắm hai lần liên tiếp để vô hiệu hóa khóa tạm thời. Tuy nhiên, cửa hàng ghế sau thường bị giới hạn hơn, muốn mở được cần có thao tác mở khóa từ phía trước hoặc phải trèo lên ghế trước để thoát ra.

Tuy nhiên, theo anh Sơn, trong tình huống hoảng loạn, có khói, lửa bao trùm, việc di chuyển trong khoang xe để tìm lối thoát cũng là một vấn đề với người không quen với ô tô.

“Trong điều kiện bình thường, việc mở khóa cửa hay hỗ trợ người phía sau thoát ra không quá phức tạp. Nhưng trong tình huống cháy nổ, mọi thao tác đều trở nên luống cuống, mất bình tĩnh. Vì vậy, phản xạ ban đầu của tài xế đóng vai trò rất quan trọng”, anh Sơn nhận định.