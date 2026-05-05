Vụ cháy ô tô 2 người chết: Tài xế có thể bị xử lý ra sao?

Liên quan vụ cháy ô tô làm 2 người chết ngày 1/5 trên địa bàn xã Thăng Điền (Đà Nẵng), Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế là Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở xã Thăng Điền) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với chủ xe là N.Q.V. (32 tuổi, ở xã Thăng Điền).

Với tội danh đã bị khởi tố, An có thể đối diện chế tài xử lý ra sao theo quy định pháp luật?

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với An (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tật cho người khác từ 61% trở lên hay gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 2-5 năm.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như làm chết 2 người, gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương ở mức 122-200% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, mức phạt có thể áp dụng là 5-8 năm.

Đối chiếu trường hợp trên, với tội danh đã bị khởi tố cùng hậu quả làm chết 2 người, An có thể bị truy tố với khung hình phạt là 5-8 năm tù.

Ngoài ra, theo Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, trong trường hợp người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật này, Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

Như vậy, về lý thuyết, An có thể đối diện mức phạt là 5-8 năm tù. Tuy nhiên, nếu được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 như Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải hay Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án... người này có thể được Tòa án xem xét áp dụng khung hình phạt dưới mức có thể bị truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, An có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho người đại diện hợp pháp của 2 nạn nhân. Mức bồi thường ưu tiên sự thỏa thuận giữa các bên, căn cứ các khoản quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.