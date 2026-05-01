Vụ cháy ô tô 2 người chết: Chủ xe có phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Trong vụ cháy ô tô làm 2 người chết xảy ra trên địa bàn xã Thăng Điền (Đà Nẵng) chiều 1/5, thông tin từ công an cho thấy người điều khiển ô tô là tài xế A. (24 tuổi, người địa phương) không phải chủ phương tiện. Người này chỉ là người được giao xe, nhờ chở 2 nạn nhân tới chỗ làm việc.

Vậy dưới góc độ pháp lý, với việc phương tiện bốc cháy làm chết người, chủ xe có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không?

Hiện trường được phong tỏa chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015, nguồn nguy hiểm cao độ được xác định gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Về nguyên tắc bồi thường, chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp xảy ra do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết hoặc thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.

Đối chiếu những quy định trên, luật sư nhìn nhận có thể coi chiếc xe này là nguồn nguy hiểm cao độ. Khi đó, trách nhiệm bồi thường là nghĩa vụ bắt buộc kể cả khi không có lỗi, trừ trường hợp thiệt hại do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết hoặc lỗi hoàn toàn thuộc về người bị thiệt hại.

Như vậy, để xác định trách nhiệm bồi thường trong tình huống này, vấn đề mấu chốt sẽ là nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Nếu vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ sự kiện bất khả kháng, trách nhiệm pháp lý sẽ được miễn trừ còn nếu từ những nguyên nhân khác, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ phát sinh.

Với việc phương tiện đã được giao cho tài xế A. sử dụng, căn cứ quy định pháp luật, trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về người sử dụng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc bồi thường thiệt hại.