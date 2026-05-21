Đi qua vòng xuyến không bật xi-nhan, tài xế có bị phạt?

Hiện nay, nhiều bạn đọc là tài xế băn khoăn liệu khi đi qua vòng xuyến có bắt buộc phải bật xi-nhan hay không và nếu không bật thì có bị xử phạt?

Luật sư Quách Thành Lực (Công ty luật Pháp trị - Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết vòng xuyến (hay còn gọi là bùng binh) là một khu vực giao lộ có thiết kế hình tròn nằm ở giữa các ngả đường giao nhau để làm mốc cho xe cộ lưu thông. Tại đây, các phương tiện di chuyển theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để phân luồng và giảm ùn tắc.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT, tại các nút giao có đảo an toàn ở giữa sẽ đặt biển R.303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến" hoặc biển W.206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến" để hướng dẫn phương tiện lưu thông đúng chiều quy định.

Trong đó, biển W.206 mang tính chất cảnh báo từ xa, thường xuất hiện nhiều ở khu vực ngoại thành; còn tại các tuyến đường nội đô chủ yếu sử dụng biển R.303.

Khi đi vào vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải chạy theo chiều mũi tên hướng dẫn cho đến khi tách khỏi vòng tròn để rẽ sang nhánh đường cần đi.

Căn cứ các Điều 13, 14, 15, 16 và 18 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, pháp luật hiện hành chỉ bắt buộc người điều khiển phương tiện phải bật tín hiệu báo hướng rẽ (xi-nhan) trong một số trường hợp như chuyển làn đường, vượt xe, chuyển hướng, dừng xe hoặc đỗ xe.

Theo như quy định nêu trên việc các phương tiện có phải xi-nhan khi ra vào vòng xuyến không được nhắc đến. Đồng thời, Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe cũng chưa có quy định về xử phạt lỗi không xi nhan khi ra vào vòng xuyến.

Như vậy, người điều khiển phương tiện không bật xi-nhan hoặc bật không đúng cách khi đi qua vòng xuyến sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế nên chủ động bật tín hiệu để các phương tiện xung quanh dễ quan sát, nhận biết hướng di chuyển, qua đó hạn chế va chạm và đảm bảo an toàn giao thông.