Ủy quyền nhờ em trai đi kiện, người đàn ông suýt mất 50 cây vàng thừa kế

Câu chuyện tranh chấp thừa kế được luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ để cảnh báo người dân về rủi ro khi quá tin tưởng, giao toàn quyền cho người thân giải quyết vụ việc tại tòa.

Ông A. ở TPHCM sở hữu khối tài sản rất lớn. Trước khi qua đời, người này lập di chúc để lại tài sản cho vợ con, mẹ, anh em và các cháu trong gia đình.

Trong đó, mẹ ông A. được hưởng 50 cây vàng, 4 người anh em mỗi người được chia 30 cây vàng, còn các cháu mỗi người được nhận 5 cây vàng.

"Nếu các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại thực hiện đúng di chúc thì vụ việc đã có thể đã giải quyết êm đẹp. Tuy nhiên, hai người em của ông A. không đồng ý với phần tài sản được chia, muốn được nhiều hơn nên giữ lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến nhà đất, khiến vợ con ông A. phải khởi kiện ra tòa để yêu cầu phân chia di sản", luật sư chia sẻ.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, thấy ông B. đọc viết khó khăn, người em tên C. đã đề nghị anh trai ủy quyền cho mình toàn quyền tham gia tố tụng, đòi quyền lợi tại tòa.

Tin tưởng em trai, ông B. giao toàn bộ quyền giải quyết vụ việc cho ông C., và không trực tiếp tham gia hay theo dõi quá trình xét xử tại tòa.

Sau khi được ủy quyền, người em C. đã rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện trước đó của anh trai, đồng thời trình bày với toà rằng ông B. và 4 người con không có nhu cầu nhận phần tài sản thừa kế.

Trong khi đó, nếu đúng theo di chúc, gia đình ông B. được hưởng tổng cộng 50 cây vàng.

"Đáng nói, ông C. trình bày trước toà sẽ tự nhận số vàng rồi phân chia lại cho gia đình ông B.", luật sư Hà cho biết.

Sau khi bản án sơ thẩm và phúc thẩm có hiệu lực, ông C. nhận toàn bộ số vàng nhưng không chia lại tài sản cho anh trai.

Khi ông B. thắc mắc, ông C. đưa bản án phúc thẩm cho người anh xem. Trong bản án không còn nhắc đến yêu cầu nhận tài sản của ông B., khiến người này nghĩ rằng mình đã bị tòa bác quyền hưởng thừa kế.

Tưởng như gia đình ông B. mất trắng 50 cây vàng thì một người con của ông B. tình cờ đọc được bản án phúc thẩm và tìm đến luật sư nhờ tư vấn.

Là người trực tiếp tư vấn cho gia đình ông B., luật sư Hà cho biết khi đọc bản án phúc thẩm, luật sư nhận thấy trong bản ánh có ghi nhận việc rút đơn đối với yêu cầu của ông B, tuy nhiên không có nội dung ông B. từ bỏ quyền hưởng tài sản.

Thấy có dấu hiệu bất thường, luật sư tiếp tục tìm lại hồ sơ và nghiên cứu bản án sơ thẩm.

"Trong bản án sơ thẩm ghi rõ lời khai của ông C.. Người này nói rằng rút đơn của ông B. và sau khi nhận số vàng sẽ chia lại cho gia đình anh trai. Trong tố tụng dân sự, việc rút yêu cầu khởi kiện không đồng nghĩa với việc mất quyền khởi kiện lại", luật sư cho hay.

Theo luật sư Hà, trong trường hợp này, ông B. hoàn toàn có quyền khởi kiện ông C. để yêu cầu trả lại số vàng mà người em đã nhận thay trước đó.

"Rất may vụ việc vẫn còn khe cửa hẹp để ông B. đòi lại quyền lợi của mình", luật sư nói.

Qua câu chuyện trên, luật sư khuyến cáo người dân không nên quá tin tưởng, giao toàn bộ quyền quyết định cho người khác thay mình giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản lớn.

Theo luật sư, nếu còn đủ sức khỏe và khả năng nhận thức, người có quyền lợi nên trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc thay vì ủy quyền hoàn toàn cho người khác.

Trong trường hợp bắt buộc phải ủy quyền, người ủy quyền cũng nên cùng tham gia các buổi làm việc, phiên tòa để theo dõi quá trình giải quyết vụ án.

"Khi người được ủy quyền có toàn quyền quyết định, rất có thể họ sẽ đưa ra những quyết định trái với mong muốn của người ủy quyền. Nếu trực tiếp tham gia, mình có thể phản đối hoặc trình bày ý kiến với tòa để tránh những tranh chấp đáng tiếc về sau", luật sư Hà lưu ý.