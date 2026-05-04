Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Bắt tạm giam tài xế, truy trách nhiệm chủ xe

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với N.Q.V. (32 tuổi, trú tại xã Thăng Điền), chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Võ Nguyễn Duy An (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, N.Q.V. làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14h ngày 1/5, V. nhờ Duy An điều khiển ô tô chở theo T.H.T. (17 tuổi), D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng (Đà Nẵng).

Đến khoảng 15h20, khi xe dừng tại trụ bơm xăng tại thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy, rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân T. và K. đã tử vong trong xe.

Hiện trường vụ cháy vào chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Quá trình điều tra cho thấy số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra.