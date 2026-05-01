Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Không biết trong xe có người?

Ngày 1/5, liên quan đến vụ việc ô tô cháy trong cây xăng khiến 2 người tử vong, lãnh đạo UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) cho biết hai nạn nhân là người địa phương, 16 và 17 tuổi. Chiếc xe do anh V.N.D.A. (trú xã Thăng Điền) điều khiển.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 15h20 tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền. Khi phát hiện cháy nhân viên cây xăng lập tức sử dụng các bình chữa cháy mini để dập lửa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều người dân dùng xô, chậu múc nước tạt vào đám cháy nhằm dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Anh Lê Hồng Nghĩa (Đội SOS Quảng Nam) là một trong những người đầu tiên tham gia dập lửa. Anh Nghĩa cho biết: “Chúng tôi dùng bình chữa cháy và vòi nước để khống chế ngọn lửa. Tôi nghe tài xế nói cứu chiếc xe, không nghe thông báo có người mắc kẹt bên trong”.

Khu vực cháy đã được che chắn để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo anh Nghĩa, đám cháy bùng phát từ phía sau xe. Khi chữa cháy, anh có nghe tiếng nổ lách tách, nhưng do sợ cháy lan sang trụ xăng bên cạnh nên anh chỉ tập trung khống chế ngọn lửa, không biết trong xe có gì.

Cũng theo nhân chứng này, nếu nghe và biết được trong xe có người, lực lượng cứu hộ sẽ phá cửa phụ để đưa nạn nhân ra. Khi khống chế xong đám cháy, anh mới phát hiện có người gặp nạn trong xe.

Như Dân trí đã thông tin, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong xe có 2 người không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong. Chiếc ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng bị ảnh hưởng do vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.