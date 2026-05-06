Cách xác định mức bồi thường cho 2 nạn nhân trong vụ cháy xe ở Đà Nẵng

Liên quan vụ cháy ô tô làm 2 người chết trên địa bàn xã Thăng Điền (Đà Nẵng) ngày 1/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, ở xã Thăng Điền) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời củng cố hồ sơ để xem xét trách nhiệm pháp lý đối với chủ xe là N.Q.V. (32 tuổi, ở xã Thăng Điền).

Ngoài trách nhiệm hình sự, một vấn đề khác được nhiều người quan tâm là trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Theo quy định pháp luật, mức bồi thường cho người bị thiệt mạng sẽ được xác định ra sao?

Hiện trường được phong tỏa chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, việc xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ bao gồm 4 khoản bồi thường chính là: (i) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; (ii) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; (iii) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và (iv) Thiệt hại khác do luật quy định.

Trong đó, chi phí hợp lý cho việc mai táng gồm chi phí mua quan tài; hỏa táng, chôn cất; các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hoặc hỏa táng nạn nhân theo phong tục, tập quán địa phương. Các chi phí như cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ sẽ không được chấp nhận.

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc nuôi dưỡng (nếu có) được xác định căn cứ thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, nhưng không thấp hơn 1 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng.

Ngoài ra, người có hành vi xâm phạm tính mạng của người khác phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà nạn nhân gánh chịu. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì tối đa không quá 100 lần lương cơ sở , tức cao nhất ở mức 234 triệu đồng.

Đối với thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

(i) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, giảm sút của người bị thiệt hại;

(ii) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

(iii) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

(iv) Thiệt hại khác do luật quy định.

Đối chiếu trường hợp này, ngoài trách nhiệm hình sự, tài xế An còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho gia đình các nạn nhân. Mức bồi thường bao gồm những khoản bồi thường được nêu tại Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015 cùng một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần không vượt quá 234 triệu đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp cơ quan điều tra xác định vụ án còn có yếu tố lỗi của các cá nhân khác, những người này sẽ có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cùng với tài xế An trong phạm vi thiệt hại do lỗi của bản thân gây ra.