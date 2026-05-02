Vụ cháy ô tô 2 người tử vong: Bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức hậu sự

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) cho biết sau khi nắm bắt thông tin vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong, từ chiều 1/5, lãnh đạo địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương đang phối hợp các tổ chức, đoàn thể cùng người dân hỗ trợ 2 gia đình tổ chức lễ tang cho các nạn nhân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nhà (Ảnh: Hoài Sơn).

Về nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, thông tin, tối 1/5, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đội đã hỗ trợ đưa thi thể 2 nạn nhân về nhà để tổ chức lễ tang.

Nạn nhân là em T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng trú tại xã Thăng Điền).

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển.

Công an khám nghiệm hiện trường vào chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhân viên cây xăng và người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế vụ cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm xảy ra cháy, trong xe có 2 người không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong. Chiếc ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng bị ảnh hưởng do vụ cháy.