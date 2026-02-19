Nhận tiền lì xì sau Tết của sếp có phải đóng thuế TNCN?

Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp tổ chức gặp mặt đầu xuân và lì xì cho người lao động như một lời chúc may mắn, và tạo không khí vui tươi đầu xuân.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đầu năm, nhiều người lao động đặt câu hỏi: khoản tiền lì xì này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Quang, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, căn cứ pháp lý liên quan được quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 thông tư này, thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

Thông tư cũng liệt kê rõ các khoản tiền thưởng không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, gồm: tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; tiền thưởng về sáng chế, cải tiến kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền công nhận; tiền thưởng cho việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài các trường hợp nêu trên, mọi khoản thưởng khác do người sử dụng lao động chi trả cho người lao động đều thuộc diện thu nhập chịu thuế TNCN.

"Nếu tiền lì xì tết được xác định là tiền thưởng, thuộc thu nhập từ tiền lương, tiền công và không nằm trong các trường hợp được miễn thuế theo quy định thì người lao động phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền này.

Ngược lại, trong trường hợp khoản tiền lì xì chỉ mang tính chất tượng trưng, là quà tặng đầu năm, không được quy định trong quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp, không hạch toán vào chi phí tiền lương và không ghi nhận trong hệ thống kế toán thì có thể được xem xét là quà tặng, không phải thu nhập chịu thuế", luật sư phân tích.

Theo luật sư, yếu tố quyết định nghĩa vụ thuế không nằm ở tên gọi "lì xì" hay "thưởng Tết", mà phụ thuộc vào bản chất của khoản chi. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào mục đích chi trả, cách thức chi trả và việc hạch toán kế toán của doanh nghiệp để xác định đây có phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công hay không.

"Người lao động cần hiểu rõ rằng không phải mọi khoản lì xì đầu năm đều đương nhiên được miễn thuế. Việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không phụ thuộc vào cách doanh nghiệp xây dựng quy chế chi trả và thực hiện ghi nhận kế toán. Đây là căn cứ quan trọng để xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật", luật sư lưu ý.