2.000 túi an sinh được trao cho người dân vùng dịch ở TPHCM

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, cùng đoàn công tác của Bộ, Quận ủy, UBND Quận 3, lãnh đạo Phường 4 (Quận 3), cùng cán bộ, phóng viên Báo điện tử Dân trí, đã đến thăm hỏi và trao tặng hàng ngàn suất quà tới người dân nghèo, người gặp khó khăn trong tâm dịch TPHCM.

Những phần quà trên nằm trong chương trình trao tặng 2.000 túi an sinh, tổng giá trị một tỷ đồng, mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn Quận 3, trong 2 ngày 22 và 23/8, thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam", do Báo điện tử Dân trí phát động.

Hàng ngàn túi an sinh với các loại gia vị, lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được đóng gói sẵn để chuyển về các địa phương nhằm hỗ trợ người dân.

Mỗi túi an sinh có nhiều loại thực phẩm như: Gạo, xúc xích, nước mắm, dầu ăn, cá hộp, bắp cải, hạt nêm, chanh, đường, nước tương... đủ dinh dưỡng, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng lâu ngày để các hộ dân có thể yên tâm ở nhà chống dịch và sinh hoạt trong 7 ngày.

Hàng trăm phần quà sau khi được Phường 4 (Quận 3) tiếp nhận, lực lượng công an, dân quân tự vệ đã hỗ trợ đưa về khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền để trao cho người dân.

Hàng chục người dân (Phường 4, Quận 3) xếp hàng trật tự, giãn cách để chờ nhận túi an sinh từ đoàn công tác của Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi trao tặng.

Bà Đoàn Thị Kim Anh mở hé cửa đứng chờ đợi khi biết có đoàn trao quà tới khu vực nhà mình.

"Nãy giờ muốn chạy ra nhận lắm nhưng sợ, mấy chú công an dặn phải giữ khoảng cách. Có túi quà này thì yên tâm ở một chỗ, trước khi giãn cách thì hẻm cũng bị phong tỏa, toàn nhờ bên phường hỗ trợ và mua giúp thực phẩm", bà Kim Anh nói.

Sau khi động viên bà con khắc phục khó khăn, yên tâm ở nhà phòng dịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cùng đoàn công tác đã trao tặng hàng trăm túi an sinh tới tận tay người dân gặp hoàn cảnh khó khăn đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Trần Thị Ngọc Anh (64 tuổi) xúc động chia sẻ: "Mấy nay cũng có nhận được thực phẩm của phường, có lúc 5 kg gạo, có lúc thùng mì. Phần quà này đối với tôi ý nghĩa lắm, có thể yên tâm ở yên một chỗ trong những ngày tới".

Để giữ khoảng cách phòng chống dịch, nhiều suất quà được đặt phía trước cửa nhà người dân sau đó họ sẽ tự ra nhận. Một số người dân còn cẩn trọng xịt khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi nhận quà.

Người dân vui mừng, sự phấn khởi rõ trên khuôn mặt sau khi được tặng túi an sinh với đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Trong 2 ngày 22 và 23/8, thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam" do Báo điện tử Dân trí phát động, 2.000 suất quà có tổng giá trị một tỷ đồng mà bạn đọc Báo điện tử Dân trí trao tặng đã đến tận tay những người dân khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn Quận 3.

Ông Phạm Anh Thắng - Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam có mặt tại văn phòng Báo điện tử Dân Trí để hỗ trợ đưa những suất quà tới tận tay người dân.

Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam trao tặng túi quà an sinh của bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ người dân Quận 3.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, với nguồn kinh phí đóng góp của bạn đọc, các nhà hảo tâm, Báo điện tử Dân trí cũng đã triển khai nhiều chương trình chung tay, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam như: Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" - trao tặng 10.000 suất ăn, tổng trị giá 500 triệu đồng, trao tới đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 (TPHCM). Trao tặng 13 máy thở tới 3 bệnh viện tại TPHCM và TP Cần Thơ, chung tay cùng y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19.

