Vũ khí Ukraine "chuyển lửa" qua biên giới, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Binh lính Ukraine đứng cạnh UAV để chuẩn bị tập kích lãnh thổ Nga (Ảnh: Reuters).

Khi tuyết rơi xuống một khu vực rừng rậm của Ukraine, từng máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa tăng tốc trên một con đường vắng vẻ, tối tăm và cất cánh vào bầu trời đêm.

Máy bay không người lái mang đầu đạn nổ là một phần của chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm "giáng đòn" vào Nga ở sâu phía sau tiền tuyến khi quân đội Moscow tiến công ở miền Đông.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần ở phía sau, các kho đạn dược và giảm áp lực của đối phương ở tiền tuyến", chỉ huy tiểu đoàn của đơn vị UAV Ukraine, người có mật danh là Casper, nói với hãng tin Reuters.

Ukraine đã giữ bí mật phần lớn chương trình máy bay không người lái thời chiến, coi đây là chiến thuật then chốt để phá vỡ cơ sở công nghiệp quân sự rộng lớn của Nga, mặc dù Kiev không có kho vũ khí tên lửa tầm xa khổng lồ như Nga.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV do nước này tự phát triển trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine.

Triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình dưới thời chính quyền ông Trump đã buộc Nga và Ukraine phải nỗ lực cải thiện vị trí trên chiến trường để giành được vị thế đàm phán mạnh hơn.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/1 xác nhận, các cuộc tấn công của Ukraine trong đêm với sự tham gia của hơn 121 máy bay không người lái đã nhắm vào 13 khu vực của Nga. Moscow tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công này.

Quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Nga và một nhà máy sản xuất vi mạch ở khu vực Bryansk. Quân đội Ukraine cũng đăng tải video trực tuyến cho thấy cột khói và ngọn lửa khổng lồ bao trùm một nhà máy lọc dầu ở khu vực Ryazan của Nga.

Đơn vị của chỉ huy Casper, Trung đoàn Thiết bị bay Không người lái số 14 của Ukraine, có vài trăm người, trong đó có các nhà phân tích và kỹ sư riêng. Đơn vị này tập trung cụ thể vào các cuộc tấn công tầm xa.

Một trong những người sáng lập đơn vị, người có biệt danh Fidel, nói rằng họ có máy bay không người lái với tầm hoạt động lên tới 2.000km trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Ông cho biết đơn vị đã thực hiện nhiều cuộc tấn công, bao gồm cuộc tấn công vào căn cứ không quân Nga tại Engels, cách Moscow khoảng 730km về phía đông nam và là nơi Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược.

Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có kế hoạch chế tạo 30.000 UAV tấn công tầm xa vào năm tới, để đưa các mục tiêu chiến lược của Nga vào tầm ngắm.

Trước đó, chuyên gia quân sự H.I Sutlon ước tính, Ukraine đã chế tạo được 23 loại UAV tấn công tầm xa khác nhau. Các UAV này do nhiều nhóm khác nhau sản xuất, với thiết kế, vật liệu từ đơn giản tới phức tạp. Ngoài ra, Ukraine cũng nhận được các UAV tấn công tầm xa do nước ngoài viện trợ, ví dụ Dominator, Phoenix Ghost từ Mỹ.

Tuy nhiên, hầu hết những UAV này đều chỉ có số lượng nhỏ, do các tổ chức tình nguyện hoặc gây quỹ chế tạo ra. Chỉ mới gần đây, Chính phủ Ukraine mới tham gia vào việc sản xuất các UAV tương tự như Geran của Nga (Kiev và phương Tây nghi là mẫu Shahed của Iran).

Cuộc đua UAV không chỉ về số lượng, mà còn đòi hỏi tích hợp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến điện tử, khả năng tìm kiếm, khóa mục tiêu, né tránh phòng không đối phương, để thích nghi với sự thay đổi không ngừng trên mặt trận.

Mặc dù UAV có tác động đáng kể đến tình hình giao tranh, ông Fidel tin rằng "chỉ riêng hệ thống không người lái không thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến". "Vẫn cần bộ binh, pháo binh, không quân và nhiều thứ khác nữa", ông nói.

Chỉ huy Casper cho biết đơn vị đang sử dụng máy bay không người lái "Lyuty" sản xuất trong nước cho các cuộc tấn công.

"Hiệu quả vũ khí của chúng tôi đạt 40-50% tổng thể", ông cho biết thêm.