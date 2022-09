Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định được danh tính 32 nạn nhân

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, toàn bộ 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An) đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.

Trong số 32 người chết có 16 nạn nhân nam và 16 nữ. Theo danh sách, họ tên nạn nhân được viết tắt, có tuổi 22-40.

32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú đã được xác định danh tính (Ảnh: A.X.).

Vụ cháy quán karaoke cũng làm 17 người bị thương. 15 người đã xuất viện, 2 người đang điều trị.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện trên trần tầng 2 của quán karaoke An Phú.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với chủ cơ sở karaoke, người quản lý, thu thập đầy đủ tài liệu, thiết bị, đồ vật… để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.