24 giờ trong đám cháy ở quán karaoke khiến 32 người tử vong

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), 20h30 ngày 7/9, lực lượng chức năng cho biết đã kết thúc công tác sau 24 giờ tìm kiếm, cứu hộ.

Những tiếng la hét trong đêm

Trước đó, 20h15 ngày 6/9, đám cháy bùng phát tại tầng 2 quán karaoke An Phú sau một tiếng nổ lớn. Lúc này trong quán có khoảng 70 nhân viên và khách, tất cả đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

15 phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ, sơ tán các cụm dân cư. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ngay trong đêm, đã có 40 người bị thương được đưa tới Bệnh viện Đa khoa An Phú chữa trị. Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa An Phú, cho biết cứ 7-10 phút lại có một chuyến xe đưa nạn nhân về bệnh viện.

Trong số này, có những nạn nhân mặt bị khói làm cho ám đen, một số người chảy máu đầu.

Xác định vụ việc thuộc trường hợp thảm họa, ngay trong đêm, bệnh viện huy động thêm các nhân viên y tế, trưng dụng tối đa lượng oxy dự trữ để ứng cứu cho các bệnh nhân ngộ độc khí. Ngoài ra, các bệnh nhân bị chấn thương tay chân được cho nằm bất động, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch...

Nằm trên giường bệnh, anh Đỗ Thanh Tú (quê Quảng Nam, nhân viên quán karaoke) mệt mỏi nhớ lại cảnh hỗn loạn khi sự việc xảy ra.

"Tôi ở tầng trên, nghe báo cháy nên lao ra đóng cửa lại thì thấy khói mù mịt từ tầng dưới bốc lên. Khi cúp điện, tôi cố gắng chạy xuống tầng 1 rồi lại chạy ngược lên sân thượng vì lửa quá nhiều", anh Tú nói.

Theo lời anh Tú, phía sau lưng toàn là lửa, nhiều người la hét, nhảy từ trên cao xuống bị gãy tay, gãy chân. "Tôi nghĩ chết chứ không có đường sống. May mắn bản thân được lực lượng chữa cháy cứu. Những người còn ở trong phòng thì không cứu được...", anh Tú chia sẻ.

Gương mặt vẫn còn bàng hoàng, chị Thảo (tên nhân vật đã được thay đổi, tiếp viên quán karaoke) nhớ lại, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang nằm trong phòng nghỉ của quán thì nghe bên ngoài có tiếng la hét lớn báo cháy.

"Tôi tung cửa chạy ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt nên leo lên sân thượng tìm cách thoát thân. Sau đó, nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy câu xe thang lên cao đưa tôi xuống", chị Thảo nói và cho biết khi xuống mặt đất vẫn còn thấy mệt, khó thở, nhức đầu.

33 nạn nhân xấu số

Làm việc xuyên đêm, đến 8h ngày 7/9, lực lượng chức năng đã đưa 12 người xấu số ra ngoài.

11h, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã triển khai từ sớm, thế nhưng vẫn chưa thể tiếp tục tiếp cận 2 căn phòng có nhiệt độ cao. Cuối cùng, lực lượng chức năng đã lên phương án đục tường, bơm nước từ trên cao nhằm giảm nhiệt và tiếp cận từ trên.

Lúc 15h30, thêm 2 thi thể được đưa ra khỏi đám cháy. UBND tỉnh Bình Dương có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú, trong đó bước đầu nguyên nhân được xác định có thể là do chập điện.

Đến 16h, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã phải điều động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ tăng cường đến hiện trường để chi viện cho lực lượng tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 17h40, thêm 9 thi thể được tìm thấy đã nâng tổng số nạn nhân lên 23 người. Trong đó, 8 thi thể cùng được phát hiện tại một nhà vệ sinh lầu 3, kế bên phòng VIP 305.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện gửi bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vụ cháy tại quán karaoke An Phú. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương, tổng diện tích bị cháy tại quán karaoke An Phú khoảng 400m2 tại khu vực tầng 2 và tầng 3; chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ và mút xốp.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ sở có 5/30 phòng hát karaoke hoạt động với hơn 60 người. Trong đó có khoảng 30 người là khách đến hát, còn lại là nhân viên và tiếp viên của quán.

Đến hơn 20h30, lực lượng chức năng đã kết thúc công tác tìm kiếm, phương tiện cứu hộ lần lượt rời hiện trường, bàn giao hiện trường lại cho công an địa phương.

Sau 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, số người tử vong liên quan vụ cháy tại quán karaoke An Phú là 33 người, trong đó có 32 thi thể được đưa ra từ đám cháy và một người trước đó đã nhảy lầu bị thương và tử vong tại bệnh viện.

Riêng ở nhà xác Bệnh viện Đa khoa Thuận An và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhiều gia đình nạn nhân vẫn túc trực xuyên đêm để hoàn thành thủ tục xác nhận và đưa thân nhân trở về quê nhà.

21h, gia đình bà Dung mới có thể vào bên trong để nhìn mặt và nhận dạng 2 người cháu là T.T.L. và T.T.K.. Cả gia đình bà đã òa khóc nức nở, không tin vào sự thật, sau hơn một ngày tìm kiếm.

